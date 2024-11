Dag 3 in Brazilië: Regenmagiër Verstappen herschrijft zijn legende

Op het kletsnatte circuit van Interlagos werden gisteren de kwalificatie en de Grand Prix verreden. Het was een bizarre dag vol met crashes, rare momenten, Safety Cars en frustraties. In de regen kwam Max Verstappen bovendrijven als de grote winnaar van de dag, en dat is geen verrassing.

De regen gooide het hele weekendschema overhoop in Brazilië. Op zaterdag veranderde de baan bijna in een extra meer op Interlagos. De FIA besloot rigoureuze stappen te nemen en de coureurs moesten extreem vroeg uit de veren, al om 07:30 moesten ze aan de kwalificatie beginnen. Het werd een absurde sessie die bijna twee uur duurde. Vijf crashes zorgden voor vijf rode vlaggen, maar die rode vlaggen werden niet op een consequente manier ingezet.

Max Verstappen was het grootste slachtoffer van het geklungel met de rode vlaggen. De wedstrijdleiding wachtte tussen de dertig en de veertig seconden met het stilleggen van de sessie toen Lance Stroll was gecrasht. Dit zorgde ervoor dat een aantal coureurs wel, en een aantal coureurs niet hun rondje konden afmaken. Het leek op willekeur, en Verstappen was het grootste slachtoffer.

Schilderij

Woedend beende Verstappen door de pitlane. Het stoom kwam bijna uit zijn oren en bij de media liet hij niets heel van de FIA. Hij vond het een belachelijke beslissing, en het zorgde er ook voor dat hij vanuit het achterveld aan de race moest beginnen. Hij had immers een motorstraf op zak, en daardoor moest hij als zeventiende aan de Grand Prix beginnen. Zijn titelrivaal Lando Norris kon een mokerslag gaan uitdelen, want de Brit stond op pole. Het had Norris een flinke boost kunnen geven, maar Verstappen kreeg juist die boost.

Hij wist zijn woede om te zetten in motivatie, hij ging vol voor succes. Opvallend genoeg hadden er mensen vertrouwen in een zege van Verstappen. Helmut Marko voorspelde op zaterdag al een masterclass, en good old Bernie Ecclestone deed dezelfde voorspelling op de grid. Het leek wishful thinking, maar niets bleek minder waar. Verstappen leverde een kunststukje af, hij schilderde de Nachtwacht terwijl iedereen mee keek.

Magiër

Als een regenmagiër reed Verstappen over de baan. In de eerste paar ronden had hij al zicht op de punten, en terwijl de regen steeds heviger werd begon het zonnetje bij Verstappen te schijnen. Hij vond aansluiting bij de coureurs uit de kopgroep, hield het hoofd koel en wachtte keurig op zijn kans. Red Bull zat ook op te letten, en ze haalden Verstappen niet naar binnen tijdens de Virtual Safety Car. Het was alsof ze in de toekomst konden kijken, want een paar minuten later werd de race stilgelegd na een crash van Franco Colapinto onder de Safety Car.

In de pitstraat wisselde Red Bull de banden van Verstappen. Geduldig wachtte Verstappen op de herstart, maar het bleek geen ABC'tje te zijn om raceleider Esteban Ocon te verschalken. Toen Carlos Sainz een nieuwe Safety Car-fase veroorzaakte, zag Verstappen zijn kans. Bij de herstart passeerde hij de Alpine van Ocon als het een Renault Twingo was. Hij verdween aan de horizon en hij schudde een masterclass uit zijn mouw.

Legende

Verstappen schreef een nieuw hoofdstuk van zijn legende. Ronde na ronde verbrak hij zijn eigen snelste rondetijd, het paarse icoontje achter zijn naam leek wel elke keer paarser te worden. Het was bizar, want Verstappen leek haast te vliegen. Het was alsof hij het voor hem niet regende. Het was alsof hij Mario Kart speelde en hij permanent beschikte over een Ster die hem onverwoestbaar maakte. Hij reed veel langer dan de rest, en daarmee gaf hij een boodschap af aan zijn criticasters.

Wekenlang ontving Verstappen namelijk kritiek. Zijn acties in zijn duels met Lando Norris zorgden voor woede en kritiek in het Verenigd Koninkrijk. Oud-coureurs, analisten, en zelfs steward Johnny Herbert haalde uit naar Verstappen. Vooral de woorden van die laatsten waren opvallend. De man die om de straffen ging, oordeelde hardop over één van de coureurs die hij moest beoordelen. Het was bizar, en Verstappen koos de aanval. Niet alleen in woorden, maar ook op de baan.

Geschiedenis

In Brazilië reed hij één van de beste races uit zijn loopbaan, en liet hij zien waarom hij de favoriet voor de wereldtitel is. Al zijn critici werden in een hoekje gezet. Iedereen kon meegenieten hoe Verstappen toesloeg. Hij overschaduwde zijn concurrenten met een memorabele race. De titelstrijd is nog lang niet beslist, maar Verstappen heeft Norris wel zijn eerste tien tellen gegeven. Wat er ook gebeurt, Verstappen heeft geschiedenis geschreven.