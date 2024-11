Horner hekelt FIA na controversiële rode vlag: "Dit is enorm frustrerend"

De kwalificatie in Brazilië is voor Red Bull uitgedraaid op een enorme teleurstelling. Max Verstappen en Sergio Perez vielen allebei af in Q2 door een controversiële rode vlag. Red Bull-teambaas Christian Horner begrijpt hier helemaal niets van en hij is gefrustreerd.

Verstappen en Perez konden zich niet meer verbeteren in Q2 door de rode vlag. Lance Stroll was gecrasht in de eerste sector, en daarom koos de wedstrijdleiding voor een rode vlag. Ze kozen echter pas na een halve minuut voor de rode vlag, en daardoor konden een paar coureurs zich wel verbeteren. Verstappen en Perez konden dat niet doen, en dat zorgde voor veel verbazing en woede.

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner begreep er niets van. De Brit baalde en hij was kwaad, hij legde zijn gevoelens uit aan Sky Sports: "Het is enorm frustrerend. Tijdens zo'n sessie gebeurt er natuurlijk heel erg veel. We begrijpen niet waarom het zo lang duurde voordat er met de rode vlag werd gezwaaid. Het was een zwaar incident, in één van de gevaarlijkste bochten, en het duurde veertig seconden voor de rode vlag. Het is de tweede dag op rij dat we zo'n late call hebben gehad. Of het nu de VSC is, of de rode vlag. Al die andere rode vlaggen waren er wel direct."