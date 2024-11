Woeste Verstappen haalt uit naar wedstrijdleiding: "Belachelijk"

Max Verstappen kende een zeer teleurstellende kwalificatie in São Paulo. De Nederlander zat er in de natte omstandigheden goed bij, maar kwam niet verder dan P12 door een late rode vlag in Q2. Na de sessie is de kampioenschapsleider woest op de wedstrijdleiding.

De drijfnatte kwalificatie in Brazilië leek de uitgelezen mogelijkheid voor Max Verstappen en Red Bull Racing te zijn om een goede uitgangspositie voor de race de bemachtigen. Dat was ook cruciaal voor de Nederlander, omdat hij door een motorwissel vijf plaatsen naar achteren zal worden gezet ten opzichte van zijn startpositie. Het zag er ook goed uit voor de Nederlander, die het snelste was geweest in Q1 en bovendien snel was op de wets in Q2. Het leek dan ook een zekerheidje dat de kampioenschapsleider door zou gaan naar het laatste en beslissende deel van de kwalificatie, maar een late rode vlag gooide roet in het eten. Iedereen kon namelijk zijn tijd verbeteren, terwijl Verstappen zijn snelste ronde door de crash van Lance Stroll af moest breken.

Het duurde echter wel zeer lang voordat de wedstrijdleiding de rode vlag uithing, waardoor sommige rijders hun tijd nog konden verbeteren, in tegenstelling tot Verstappen. Als hij na de sessie gevraagd wordt naar de rode vlag, haalt hij hard uit naar de wedstrijdleiding. "De auto raakt de muur, dan moet het direct rood zijn. Ik begrijp niet waarom het 30 tot 40 seconden moet duren voordat er een rode vlag uitgehangen wordt. Het is gewoon ********", aldus de Nederlander tegenover Sky Sports.

Hij gaat het er echter niet over hebben met de wedstrijdleiding. "Eerlijk gezegd heb ik het laten gaan. Het is sowieso zo stom om over dit soort dingen te praten. Het is gewoon belachelijk."