Column: Wedstrijdleiding Formule 1 maakt er een potje van sinds ontslag Michael Masi

Hoewel Michael Masi ongelukkig was met het kiezen van een moment waarop hij een Safety Car-periode liet beginnen en eindigen, maakt de wedstrijdleiding in de Formule 1 er de afgelopen weken helemaal een potje van. Waar u wellicht een stukje verwacht over de vele uitgegeven penalty's in de laatste races, viel toch vooral iets anders op. Met de Braziliaanse Grand Prix van dit weekend komen we aan het einde van een triple header waarbij de wedstrijdleiding in alle drie de weekenden te lang wachtte met het beginnen van een Safety Car-periode. Waarbij het in het Braziliaanse GP weekend zelfs tweemaal direct implicaties heeft voor het wereldkampioenschap dat de FIA te lang wacht met het instellen van een neutralisatie.

In de VS schoot Lewis Hamilton aan het einde van ronde twee van de baan door een spin in de voorlaatste bocht. Bij het zien van de eerste beelden was vrij snel duidelijk dat zowel Lewis als zijn auto zich op een gevaarlijke plek bevonden en er een (Virtual) Safety Car-periode nodig zou zijn om een en ander veilig uit de gevarenzone te verplaatsen. Het duurde echter tot de leider in de race, Charles Leclerc, de derde sector van de volgende ronde inging voor de wedstrijdleiding ook doorhad dat het wellicht onwenselijk was als Leclerc en de 18 andere overgebleven deelnemers op volle snelheid langs de Mercedes zouden rijden. Misschien was de wedstrijdleiding ondertussen de beelden van de crash van George Russell nog aan het bekijken om te verifiëren dat Hamilton's wagen zich inderdaad op een gevaarlijke plek bevond. Russell was een dag eerder namelijk in dezelfde bocht nog harder gecrashed dan zijn vertrekkende teamgenoot.

In de week erna, tijdens de eerste ronde van de Grand Prix van Mexico kwamen Yuki Tsunoda en Alexander Albon onbedoeld iets te dicht bij elkaar in aanloop naar de eerste bocht. Gevolg: Yuki nam een deel van een tv-camera extra mee op zijn bolide, maar miste enkele andere onderdelen van zijn auto en iets verderop stond Albon met een onnatuurlijke knik in zijn linkervoorwielophanging. Het leek ook in dit geval vrij snel duidelijk dat de coureurs zich niet op de meest veilige plek bevonden en er een Safety Car-periode nodig zou zijn om het circuit voor iedereen weer zo veilig mogelijk te maken. Ook hier wachtte de wedstrijdleiding tot de leider in de race bij de derde sector aankwam voor er een Safety Car-periode werd ingelast. In dit geval komt de wedstrijdleiding er dan nog enigszins mee weg, aangezien het devies in de eerste ronde vaker lijkt om iedereen nog de kans te geven zijn goede start te verzilveren met een inhaalactie op een plek op het circuit waar zich in ieder geval (nog) geen gevaar bevindt.

Het topstuk volgde echter gisteren in de sprintrace voor de Grand Prix van Brazilië. Het was al een tijdje duidelijk dat er een probleem was met de power unit van Nico Hulkenberg en in ronde 20 van de sprintrace werd Hulkenberg gedwongen zijn Haas te parkeren, vlak voor het begin van de derde sector. Hoewel het geen enkele twijfel leed dat Hulkenberg uit de auto moest stappen op een plek waar dat niet geheel veilig kon, als de rest van het veld er met zo'n 180 kilometer per uur langs zou rijden, besloot de wedstrijdleiding het veld er nog twee keer op volle snelheid langs te laten rijden voordat toch werd overgegaan op een Virtual Safety Car. Hulkenberg was overigens intussen al uitgestapt, maar aangezien de FIA altijd predikt dat veiligheid de prioriteit heeft, was dat blijkbaar geen onveilige situatie.

Wat het meest ergerlijk is, is dat in het laatste geval het lange wachten met de Virtual Safety Car ook nog een voordeel opleverde voor een van de kanshebbers op het rijderskampioenschap. Dat irriteert niet, omdat het toevallig de Nederlandse kanshebber in deze strijd benadeeld, het was vooral wachten wanneer de afwachtende houding met betrekking tot het instellen van een Safety Car-periode een keer tot discussie zou leiden. Natuurlijk kan zoiets altijd op een (on)gunstig moment voor een bepaalde coureur vallen, maar zorg dan in ieder geval dat er duidelijke regels zijn wanneer zo'n periode zou moeten beginnen en eindigen. Dat had ook een hoop leed en discussie kunnen voorkomen op die controversiële decemberavond in 2021.

Ook tijdens de kwalificatie is het weer raak. De FIA wacht met het instellen van een rode vlag-periode terwijl Lance Stroll duidelijk op een gevaarlijke plek staat. De FIA laat het weer zover komen dat verschillende coureurs hun tijd nog verbeteren en je houdt het niet voor mogelijk, maar het gaat weer ten koste van een kanshebber voor het wereldkampioenschap.

In bovenstaande ga ik dan nog helemaal niet in op de inconsistentie die zich tijdens deze triple header bij het uitdelen van straffen voordeed. Dat is overigens ook geen taak van de wedstrijdleider, het bepalen van de strafmaat. Echter noopte de overtreding van Max Verstappen (het te snel rijden tijdens de Virtuele Safety Car-periode) mij er ook toe het reglement te checken op de mogelijke straf hiervoor.

Wat bleek; de stewards mogen hiervoor een straf geven, maar dat hoeft niet. Als er dan een straf wordt uitgedeeld is het dan duidelijk hoe groot die straf zou moeten zijn? Na een check van het reglement, bleken de opties voor een straf bij dit vergrijp binnen drie ronden voor het einde van de race een vijf-, tien-, twintig-, of dertig seconden tijdstraf. Er staat verder niet uitgelegd in welke situatie welke tijdstraf passend zou zijn. Laat niets aan duidelijkheid te wensen over dus.

In plaats van een volgende wedstrijdleider en steward onder de spreekwoordelijke bus gooien, stel ik daarom voor dat de FIA vooral eens gaat nadenken hoe ze de wedstrijdleiders en stewards betere handvatten kunnen geven bij het uitvoeren van hun taken. Dat kan op een simpele manier: Maak het reglement duidelijker.