Verstappen ontvangt tijdstraf en verliest derde plek

Max Verstappen heeft een tijdstraf ontvangen na afloop van de sprintrace in Brazilië. Hij had zich niet aan de deltatijd onder de Virtual Safety Car gehouden. De stewards hebben ingegrepen en Verstappen heeft een tijdstraf van vijf seconden ontvangen, waardoor hij terugvalt naar de vierde plaats.

Verstappen reed in de slotfase van de sprintrace vlak achter Oscar Piastri toen er een Virtual Safety Car-fase werd ingesteld. Verstappen kon Piastri niet inhalen, en kwam vervolgens als derde over de streep. De stewards openden direct een onderzoek, want Verstappen had zich mogelijk niet aan de deltatijd gehouden. Dit levert hem nu dus een tijdstraf van vijf seconden op waardoor hij terugvalt naar de vierde plaats.

De stewards hebben de zaak bekeken en zagen dat Verstappen niet aan de voorgeschreven deltatijd had voldaan. Volgens de stewards was het verschil slechts heel klein, hij zat volgens hen 0,63 seconden onder de juiste tijd. Ze stellen dat Verstappen hier een voordeel uit heeft gehaald. De Nederlander stelde volgens de stewards dat hij wachtte op het einde van de VSC-fase, en dat hij erop werd geattendeerd dat hij onder de deltatijd reed. Hij probeerde zijn fout te herstellen maar dat lukte niet. Verstappen krijgt ook een extra strafpunt op zijn superlicentie.