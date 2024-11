Zieke Magnussen doorbreekt stilte: "Ben weer terug in Vegas!"

Kevin Magnussen zal dit weekend niet in actie komen in Brazilië. Op vrijdag werd duidelijk dat hij ziek is en daardoor geen plaats kan nemen in zijn Haas-bolide. Magnussen liet op vrijdag niets van zich horen, maar nu heeft hij de stilte doorbroken en wenst hij zijn vervanger succes.

Magnussen zou dit weekend gewoon in actie komen op het circuit van Interlagos. Hij was al gearriveerd in Brazilië, maar op vrijdagochtend werd bekend dat hij ziek was. Oliver Bearman werd aangekondigd als vervanger voor de vrijdag en de sprintrace. Na afloop van de sprint kwalificatie maakte Haas echter bekend dat Magnussen te ziek was om deel te nemen aan de rest van het weekend.

Magnussen bleef op vrijdag zelf stil. De Deense coureur heeft nu echter van zich laten horen via een kort bericht op sociale media. Hij lijkt niet te verwachten dat hij nog meer races moet gaan missen dit seizoen: "Geen race voor mij dit weekend. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie lieve berichtjes. Ik ben weer terug in Vegas! Veel succes, Oliver!" Bearman neemt dit weekend de honneurs waar en het is zijn derde invalbeurt van het seizoen. In Jeddah viel hij in bij Ferrari, en in Azerbeidzjan verving hij de geschorste Magnussen bij Haas.