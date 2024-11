'Sauber hakt knoop door en kiest voor Bortoleto'

Het is nog altijd niet duidelijk wie volgend jaar de teamgenoot is van Nico Hülkenberg bij Sauber. Veel coureurs werden in verband gebracht met het zitje, maar nu lijkt er nog één grote favoriet over te zijn. Het lijkt er namelijk op dat Gabriel Bortoleto op pole position staat.

Bortoleto maakt dit jaar veel indruk in de Formule 2. De Braziliaanse McLaren-junior maakt kans op de titel én promotie naar de Formule 1. Hij wordt al maanden in verband gebracht met het zitje bij Sauber. De Zwitserse renstal rijdt nu nog rond in de achterhoede, maar vanaf 2026 worden ze het fabrieksteam van Audi. Nico Hülkenberg is al vastgelegd, maar zijn teamgenoot is nog onbekend.

Mediastorm

Dit weekend wordt er geracet in Bortoleto's thuisland Brazilië, en volgens Auto, Motor und Sport gaan er daar veel verhalen rond. Het Duitse medium meldt dat ze hebben vernomen dat Bortoleto door Sauber gepresenteerd zal worden. Volgens AMuS ligt het contract voor Bortoleto al klaar en staat de aankondiging voor de deur. Deze aankondiging zal echter niet dit weekend volgen, omdat Sauber Bortoleto niet wil blootstellen aan een mediastorm.

McLaren

Bortoleto maakt nu nog onderdeel uit van de opleidingsploeg van McLaren, maar dat lijkt geen probleem te vormen. McLaren-teambaas Andrea Stella gaf in Brazilië wederom aan dat ze Bortoleto willen laten gaan als er een Formule 1-kans langskomt. Bortoleto is dit weekend aanwezig in Brazilië, en als hij volgend jaar debuteert komt hij zijn huidige Formule 2-collega's Andrea Kimi Antonelli en Oliver Bearman tegen in de koningsklasse.