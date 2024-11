Bearman vervangt Magnussen ook in de Braziliaanse Grand Prix

Oliver Bearman zal dit weekend zijn derde Grand Prix van zijn loopbaan gaan rijden. De jonge Brit verving vandaag de zieke Kevin Magnussen al in de eerste vrije training en de sprint kwalificatie, en hij mag nu dus in de VF-24 blijven zitten. Magnussen is nog steeds ziek.

Op vrijdagochtend maakte Haas bekend dat Magnussen ziek was en daarom niet kon deelnemen aan de sessies op deze dag. Bearman viel in, en hij reed een zeer goede sprint kwalificatie. De Brit zou hoe dan ook deelnemen aan de sprintrace, want Magnussen had zich daar niet voor gekwalificeerd. Haas laat nu weten dat Magnussen te ziek is om deel te nemen aan de rest van het weekend, en dat Bearman op zondag zal racen. Het wordt zijn derde invalbeurt van het jaar.

Following Ollie stepping into the VF-24 for today’s sessions due to Kevin’s sickness, we can confirm that the British driver will now complete the full #BrazilGP weekend with the team. 馃嚙馃嚪



We wish Kevin a full and speedy recovery. 馃檹