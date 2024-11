Horner maakt zich zorgen: "McLaren was erg snel"

Het team van McLaren was oppermachtig in de sprint kwalificatie van vandaag. Red Bull kon met Max Verstappen niet in de buurt komen van de snelle tijden van de McLarens. Christian Horner geeft eerlijk toe dat de wagens van de papajakleurige concurrent simpelweg te snel waren.

Oscar Piastri en Lando Norris waren bijna een klasse apart in de sprint kwalificatie op het circuit van Interlagos. De twee streden dan ook om de sprintpole. Uiteindelijk werd de snelste tijd neergezet door Piastri, hij was nipt sneller dan zijn Britse teamgenoot. Het verschil bedroeg slechts 0,029 seconden. Max Verstappen was de snelste Red Bull-coureur met de vierde tijd en hij moest 0,320 seconden toegeven.

Red Bull-teambaas Christian Horner geeft eerlijk toe dat het niet mogelijk was om de McLarens te verslaan. De Brit is daar na afloop van de sprint kwalificatie eerlijk over bij Viaplay: "McLaren was heel erg snel, dat zijn ze eigenlijk de hele dag al. Het is verrassend dat Oscar de pole heeft gepakt, hij zag er niet uit als de snelste van de twee coureurs. Maar dit was een heel erg goed rondje van hem. Wij staan op de tweede rij. We kunnen nog steeds gaan racen, je kan inhalen op dit circuit. Hopelijk komen we beter voor de dag in de race dan in de kwalificatie."