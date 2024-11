Zieke Magnussen ontbreekt op vrijdag in Brazilië, Bearman vervanger

Het team van Haas heeft zojuist bekendgemaakt dat er vandaag een wijziging in de line-up zal plaatsvinden. Tijdens de eerste vrije training en de sprint kwalificatie kan Kevin Magnussen niet in actie komen. Hij wordt in ieder geval vandaag vervangen door Oliver Bearman.

Haas heeft bekendgemaakt dat Magnussen vandaag niet kan rijden op het circuit van Interlagos in Brazilië. Volgens het Amerikaanse team is hij ziek, en is hij niet instaat om plaats te nemen in de auto. Reservecoureur Oliver Bearman zal daarom vandaag plaatsnemen in de wagen van de Deen. Haas wenst Magnussen een spoedig herstel, en geeft aan snel met een update te komen. Of Magnussen op zaterdag kan deelnemen aan de sprintrace en de kwalificatie is dus nog onduidelijk. Het is ook niet duidelijk of hij op zondag aan de start van de Grand Prix kan verschijnen.

De vraag is nu of Magnussen nog wel in actie komt dit weekend. De FIA heeft een document gedeeld waarin ze akkoord gaan met de deelname van Bearman aan de sessies van vandaag. Volgens de FIA zal Bearman dit weekend invallen voor Magnussen tot nader order. Bearman zal vandaag dus waarschijnlijk de sprint kwalificatie rijden, en dat betekent dat hij ook de sprintrace zal moeten rijden. Als Magnussen morgen weer fit is, kan hij in de kwalificatie weer instappen. Voor Bearman is het zijn derde invalbeurt van het jaar. In Jeddah verving hij de zieke Carlos Sainz bij Ferrari en in Azerbeidzjan verving hij de geschorste Magnussen bij Haas.