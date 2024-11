Dag 1 in Brazilië: Maakt Red Bull het sprookje van Colapinto compleet?

Gisteren werd op het Autódromo José Carlos Pace het Braziliaanse raceweekend afgetrapt. De coureurs werkten de eerste vrije training en de kwalificatie af. Op de baan gebeurde veel, maar het ging vooral over de zaken naast de baan. Franco Colapinto stond in de spotlights, want zijn loopbaan krijgt mogelijk een bijzondere wending.

Precies een jaar geleden liep Colapinto ook rond in de paddock in Brazilië. Hij mocht als Williams-junior een kijkje in de keuken nemen bij het team, en niemand keek naar hem om. Op sociale media deelde Colapinto een tweetal foto's. Op de ene foto was te zien hoe hij op de achtergrond anoniem achter Lewis Hamilton loopt. Op de andere foto is het een jaar later en maakt hij een selfie met Lewis Hamilton in de perszaal.

Het leven kan raar lopen, en daar kan Colapinto over mee praten. Niemand had zien aankomen dat hij dit jaar zou debuteren in de Formule 1, en niemand zag aankomen dat het grootste team van de sport in interesse in hem zou tonen. Colapinto zit voor volgend jaar zonder zitje, maar Williams wil hem graag helpen. Ze willen hem graag uitlenen aan een ander team, maar Red Bull lijkt verder te willen gaan.

Perez

Bij Red Bull kampen ze namelijk met een rijdersprobleem. In principe hebben ze de line-up voor 2025 al rond, maar Sergio Perez zakt elk weekend steeds verder weg in de spreekwoordelijke blubber. Zijn resultaten vallen tegen, en hij kan Max Verstappen geen rugdekking geven. Perez houdt zelf vol dat hij in 2025 'gewoon' op de grid staat, maar teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko zijn kritisch.

Beide mannen hebben aangegeven dat Perez moet vrezen voor zijn zitje. Maar als ze Perez de laan uit sturen, dan moeten ze wel een goede vervanger in huis hebben. Met Liam Lawson hebben ze een goede coureur bij zusterteam VCARB rijden, en hij lijkt dan ook de favoriet te zijn. Hij vervangt sinds het weekend in Austin Daniel Ricciardo, en dat doet hij zeer goed. Lawson staat op pole position voor het topzitje bij Red Bull, maar Colapinto's naam wordt ook genoemd.

Teamgenoot van Verstappen?

De geruchten gingen deze week de wereld over. Nadat er bij Ziggo Sport werd gespeculeerd over een enorme afkoopsom en een Red Bull-contract, ging het helemaal los in Latijns-Amerika. Al snel meldden meerdere media dat er mogelijk iets aan de hand was. De geruchten werden in aanloop naar het weekend aangezwengeld door Red Bull-teambaas Horner. Hij stelde dat Colapinto een interessante coureur is. Hij maakte nog meer headlines door in Brazilië het onderkomen van Williams binnen te wandelen.

Williams-teambaas James Vowles grapte tijdens de persconferentie dat Horner de koffie kwam proeven, maar niemand geloofde dat. Enkele minuten later gaf Vowles namelijk aan dat ze actief werken met de teams die interesse hebben in Colapinto. Het gaat hier waarschijnlijk om Sauber én Red Bull. Colapinto's loopbaan kan dus een bizarre wending gaan nemen. In Argentinië weten ze het ondertussen zeker, want de lokale journalist die de primeur had van Colapinto's invalbeurt bij Williams weet nu te melden dat hij in 2025 de teamgenoot van Max Verstappen wordt.

Koffiedik kijken

Of dit gaat gebeuren, is uiteraard nog koffiedik kijken. En misschien ging Horner daadwerkelijk koffiedrinken bij Williams. En misschien werd er onder het genot van een kopje koffie gesproken over Colapinto. Vooralsnog gaan er veel geruchten rond, maar lijkt Colapinto de winnaar te kunnen worden. Hij heeft naam gemaakt, en zijn kansen op een zitje groeien. Men moet immers niet vergeten dat Red Bull bij VCARB ook nog een zitje vrij heeft. Als Perez daadwerkelijk weggaat kan er nog veel gaan gebeuren. Lawson kan promoveren en Colapinto kan profiteren. Eén ding is zeker: Colapinto is een groot talent.