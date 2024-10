Gridstraf Verstappen definitief, Red Bull wisselt alleen verbrandingsmotor

Max Verstappen start de Braziliaanse Grand Prix dit weekend vanuit het middenveld. Het team van Red Bull Racing heeft besloten om zijn motor te wisselen en dat levert hem een gridstraf op. Het lijkt er echter op dat alleen de verbrandingsmotor zal worden vervangen.

Verstappen en Red Bull-adviseur Helmut Marko hintte al geruime tijd op deze gridstraf. In Mexico lieten ze weten dat dit eraan zat te komen, en Marko liet zich er in zijn column voor Speedweek ook al over uit. Het komt dan ook niet als een verrassing, maar toch neemt Red Bull wel een opvallend besluit. Het lijkt er namelijk op dat ze niet de gehele Power Unit van Verstappen gaan vervangen.

De Telegraaf meldt namelijk dat de straf van Verstappen nu definitief is. Hij zal aankomende zondag vijf plaatsen naar achter gaan op de grid. Volgens de krant was de straf al een tijdje ingecalculeerd door Red Bull. In België ging Verstappen voor het laatst naar achteren op de grid vanwege een motorwissel. Toen ging het om tien plekken, en omdat het nu de tweede keer is gaat het om vijf plekken. Volgens De Telegraaf denkt Red Bull dat de andere motoronderdelen nog niet aan vervanging toe zijn, dus wisselen ze alleen de verbrandingsmotor van Verstappens auto.