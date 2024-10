Hamilton bestuurt iconische McLaren van Senna in Brazilië

Het raceweekend in Brazilië staat in het teken van Ayrton Senna. De Braziliaanse racelegende overleed dertig jaar geleden en er staan veel eerbetonen op het programma. Er zal een demorun worden afgewerkt in Senna's iconische McLaren en niemand minder dan Lewis Hamilton kruipt achter het stuur van deze wagen.

Dertig jaar geleden kwam Senna om het leven tijdens een crash op het circuit van Imola. De Formule 1-wereld stond tijdens het raceweekend op Imola al stil bij Senna. Er werd een speciale run georganiseerd door Sebastian Vettel en de Duitser verzorgde ook een demorun in een McLaren van Senna. Het team van McLaren kwam met een eerbetoon in Monaco door met een speciale livery te rijden.

Ook dit weekend zal Senna weer worden geëerd. Eerder werd al duidelijk dat er een demorun zou worden verzorgd in de MP4/5B. Senna pakte in 1990 de wereldtitel met deze iconische bolide. De organisatie had nog niet bekendgemaakt wie de McLaren zou besturen, maar daar is nu verandering ingekomen. Niemand minder dan Lewis Hamilton zal dit weekend plaatsnemen in de MP4/5B. De Brit staat bekend als een groot fan van Senna en hij is ereburger van Brazilië. Ook Vettel is dit weekend aanwezig in Brazilië en Pirelli zal Senna eren met een aangepaste pole position-award en speciale petjes voor het podium.