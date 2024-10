Formule 1 organiseert speciaal Senna-eerbetoon in Brazilië

Het is dit jaar dertig jaar geleden dat Ayrton Senna overleed. Dit jaar wordt er dan ook veelvuldig stilgestaan bij de dood van het Braziliaanse Formule 1-icoon. Tijdens het raceweekend in Senna's thuisland Brazilië zal er een speciaal eerbetoon plaatsvinden, zo met de Formule 1.

Senna kwam dertig jaar geleden om het leven tijdens een crash op het circuit van Imola. Eerder dit jaar vond er dan ook al een eerbetoon plaats voorafgaand de Grand Prix van Emilia-Romagna. Sebastian Vettel reed op het Italiaanse circuit een aantal ererondjes in een oude McLaren van Senna. Daarnaast eerde McLaren Senna met een speciale livery tijdens de Grand Prix van Monaco.

Ook in Brazilië zal er een eerbetoon plaatsvinden, zo meldt de Formule 1. Tijdens het raceweekend op het circuit van Interlagos zullen er meerdere eerbetonen worden gehouden. Honda en McLaren zorgen ervoor dat de iconische McLaren MP4/5B waarmee Senna in 1990 wereldkampioen werd weer kan gaan rijden. Tijdens het raceweekend op Interlagos zullen er meerdere demorondjes worden gereden in deze wagen. De coureur die dat zal doen zal op een later moment bekend worden gemaakt, en de wagen van Senna zal vlakbij de pitlane tentoon worden gesteld zodat de fans naar de historische auto kunnen kijken.