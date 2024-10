"Positieve Norris aast op goede score in Brazilië."

Lando Norris gaat in Brazilië verder met zijn jacht op Max Verstappen. In Mexico presteerde hij beter dan zijn Nederlandse rivaal, en hij barst van het zelfvertrouwen. Norris leeft dan ook met een zeer goed gevoel toe naar het aanstaande raceweekend op het circuit van Interlagos.

Norris speelde een hoofdrol in de afgelopen twee races in Austin en Mexico. In beide Grands Prix vocht hij een duel uit met zijn rivaal Verstappen. In Austin kreeg Norris een tijdstraf, terwijl Verstappen afgelopen weekend in Mexico twee forse straffen kreeg. Norris profiteerde en hij kwam als tweede over de streep. Hierdoor wist hij het verschil met Verstappen in het wereldkampioenschap te verkleinen.

In Brazilië wordt er weer een sprintrace verreden, en voor Norris is dit de ideale kans om zijn achterstand nog meer te verkleinen. De Britse coureur heeft een goed gevoel overgehouden aan de race in Mexico, en hij spreekt zich enthousiast uit in de preview van McLaren: "Het is geweldig om dit weekend in te gaan na een tweede plaats in Mexico. We hebben een aantal drukke weken achter de rug met de back-to-back races, dus het is fijn om halverwege een goed resultaat neer te zetten voordat we naar Brazilië gaan. De Braziliaanse Grand Prix is weer een leuk weekend. De fans geven ons een welkom gevoel en het is een leuke stad om naartoe te gaan. Het is weer een sprintweekend, dus er liggen weer veel punten op tafel. Laten we ervoor gaan!"