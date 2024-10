Marko wil actie zien bij Red Bull: "Alles wat fout kon gaan ging fout"

Het team van Red Bull gaat een spannende slotfase van het seizoen in. Ze liggen ver achter in het constructeurskampioenschap, en ze moeten de titel van Max Verstappen gaan verdedigen. Helmut Marko stelt dat Red Bull ergens pace vandaan moet halen.

In Mexico beleefde Red Bull een belabberd raceweekend. Max Verstappen kampte met problemen in de vrije trainingen, Sergio Perez had een rampzalige kwalificatie en in de race ging het ook niet bepaald lekker. Verstappen ontving twee forse tijdstraffen voor een duel met Lando Norris en daardoor kon hij niet meer meevechten om de podiumplekken. Perez had een clash met Liam Lawson en hij kwam uiteindelijk als laatste over de streep.

Problemen

Met nog vier races te gaan moet Red Bull alles uit de kast gaan halen. Red Bull-adviseur Helmut Marko realiseert zich dat ook, en hij sprak zich uit bij ORF: "In Mexico is zo ongeveer alles wat fout kon gaan ook echt fout gegaan. De problemen begonnen natuurlijk op vrijdag en ze gingen door tot de tweede vrije training, die ons uiteindelijk dus niets opleverde omdat we het probleem niet konden oplossen."

Pace

Marko wil dan ook dat Red Bull hard gaat doorwerken in de komende vier races. Ze moeten alles gaan geven, zo stelt de Oostenrijker: "We moeten ergens nog pace vandaan zien te halen. Het viel ons namelijk op dat we het in de langzame bochten nog altijd afleggen tegen bijvoorbeeld Ferrari en McLaren, dus dat is geen goed teken. Maar er staan nog twee circuits op de kalender, Qatar en Las Vegas, waar we wel beter voor de dag zouden moeten komen. Als we dan geen problemen tegenkomen tijdens de vrije trainingen, zouden we in staat moeten zijn de set-up op orde te krijgen en zo het gat met de concurrentie weer wat te verkleinen."