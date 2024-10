Verbaasde Colapinto begrijpt helemaal niets van forse tijdstraf

Niet alleen Max Verstappen kreeg een forse tijdstraf in Mexico, ook Franco Colapinto werd bestraft. De Argentijn kreeg tien seconden straf voor een incident met Liam Lawson. Colapinto is het niet eens met deze straf, en hij stelt dat er vooral wordt gekeken naar de schade.

Lawson en Colapinto vochten in de slotfase van de Mexicaanse Grand Prix een fel duel uit. De twee jongelingen gaven elkaar weinig ruimte, en ze duelleerden op het scherpst van de snede. In bocht 1 ging het echter mis, en raakten de twee coureurs elkaar. Lawson beschadigde zijn voorvleugel en hij moest een extra pitstop maken. Colapinto werd als schuldige aangewezen en hij kreeg een tijdstraf van tien seconden.

Colapinto was het niet eens met deze flinke straf. De Argentijnse Williams-invaller begrijpt de beslissing van de stewards niet en hij sprak zich uit bij F1 TV: "Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik denk dat ik er bij de apex net voor zat. Hij remde op het laatste moment en hij ging wijd en duwde mij naar buiten. Vervolgens brak hijzelf zijn eigen voorvleugel af." Colapinto denkt te weten waarom de stewards hem bestrafte: "Ik denk dat het meer te maken heeft met dat de voorvleugel van Liam afbrak. Dat is niet mijn schuld, en ze keken naar de consequentie die het had. Daarom kreeg ik een straf."