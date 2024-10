Wolff ziet Verstappen wereldtitel niet meer verspillen

Max Verstappen kan dit jaar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1 gaan pakken. Hij geldt als de titelfavoriet, maar Lando Norris komt steeds dichter bij. Norris aast nog altijd op de titel, maar Toto Wolff denkt dat Verstappen normaal gesproken de titel niet meer gaat verspillen.

Norris verkleinde afgelopen weekend in Mexico zijn achterstand op Max Verstappen in het wereldkampioenschap. De Nederlander voert nog altijd het kampioenschap aan met een voorsprong van 47 WK-punten op Norris. Met nog vier Grands Prix en twee sprintraces te gaan, kan er van alles gebeuren. Norris houdt hoop, maar Verstappen is nog altijd de grote favoriet voor het goud.

Weinig mensen lijken nog een titel van Norris te verwachten. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff deelt die mening, al ziet hij wel een aantal zaken die voor spanning kunnen zorgen. Als OE24 Wolff vraagt of Verstappen de titel nog kan verspillen, reageert hij duidelijk: "Normaal gesproken gaat dat niet meer gebeuren. Als hij er rustig mee om kan gaan, dan is het klaar. Het blijft uiteraard wel een soort stressfactor als je de strijd in de laatste race nog moet uitrijden. Daarom moet Max met een voorsprong van minimaal 26 WK-punten naar Abu Dhabi kunnen afreizen." Als Verstappen die voorsprong heeft, is het voor zijn concurrenten onmogelijk om hem in te halen.