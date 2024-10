"Wolff denkt dat straffen Verstappen manier van racen gaan veranderen"

De tijdstraffen van Max Verstappen in Mexico zorgen voor veel discussie. Niet iedereen is het eens met deze straffen, maar het heeft ook invloed op de sport. Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt dat de straffen van Verstappen de manier waarop iedereen racet zal gaan veranderen.

In de afgelopen weken is er veel te doen omtrent de driving guidelines. Deze discussies begonnen in Austin waar Lando Norris een controversiële tijdstraf kreeg na een fel duel met Verstappen. In Mexico spraken de coureurs met de FIA over mogelijke aanpassingen aan de richtlijnen. Op zondag kreeg Verstappen zelf twee tijdstraffen van tien seconden voor een duel met Norris. Het zorgde direct weer voor discussies, want zijn straffen waren veel zwaarder dan de straf die Norris een week eerder ontving.

Verandering

De impact van de straffen van Verstappen zullen groot zijn, zo denkt Mercedes-teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker stelt bij Motorsport.com dat dit kan leiden tot een andere manier van racen: "Een coureur zal altijd de limiet opzoeken, dus als de regels, of de wijze waarop ze worden toegepast of geïnterpreteerd worden, een bepaalde manier van racen toelaten, zal een rijder als Max het niet nalaten om van de gegeven ruimte gebruik te maken. Nu is er een nieuwe interpretatie van de regels, waarvan ik denk dat die de manier waarop iedereen racet zal veranderen. De dingen die we de afgelopen tijd hebben gezien, zullen in de toekomst niet meer gebeuren."

Precedent

De vraag is nu of deze verandering goed of slecht is voor de sport. Wolff is van mening dat het een positieve verandering is: "In de karts leer je dat je het niet gaat redden als je aan de buitenkant rijdt en er niet voor zit. Ik denk dat de regels op dat punt nogal duidelijk zijn en de coureurs weten dit ook. Maar iedereen probeert die regels op te rekken als je ermee wegkomt, dan wordt dat de nieuwe limiet. Of dit nu gaat veranderen? Absoluut. Er is nu een precedent geschapen. Vanaf nu moet je ruimte laten aan de buitenkant van de bocht als er iemand naast je zit. Laat in de ankers gaan en de andere auto met je mee van de baan nemen, wordt niet langer getolereerd. Dat is niet meer toegestaan. Dat is volgens mij goed voor het racen."