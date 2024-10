Marko kraakt Lawson vanwege Perez-crash

Er gebeurde afgelopen weekend zeer veel in de Mexicaanse Grand Prix. De wagen van Sergio Perez raakte beschadigd bij een duel met Liam Lawson. Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet zo blij met de manier van verdedigen van zijn juniorcoureur Lawson.

VCARB-coureur Lawson liet in Mexico zien dat hij niet iedereen er zomaar langs laat. Vorige week in Austin vocht hij al een fel duel uit met tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, en nu had hij het aan de stok met Red Bull-coureur Perez. De twee raakten elkaar en dat zorgde ervoor dat er een groot gat zat in de sidepod van de auto van Perez. De stewards deelden geen straf uit, maar Perez reed wel een verloren race.

Lawson wordt veelvuldig in verband gebracht met het zitje van Perez. Het incident met Perez zorgde dan ook niet voor veel vreugde bij Red Bull-adviseur Helmut Marko. De Oostenrijker was zeer kritisch op de Nieuw-Zeelander in gesprek met Motorsport-Magazin: "Ik vind dat Lawson meer schuldig was." Marko vindt het goed dat Lawson fel de duels aangaat, maar het is niet de bedoeling dat hij dit doet in de strijd met het andere team van Red Bull: "Als het iemand anders was geweest, dan was het prima geweest, maar niet bij het zusterteam."