Start kwalificatie in Miami uitgesteld

De kwalificatie in Miami zal vandaag later van start gaan dan eerder de bedoeling was. De sessie zal nu om 22:15 Nederlandse tijd van start gaan, dat is een kwartiertje later dan de FIA van tevoren had bedacht.

De zaterdag in Miami verloopt vooralsnog chaotisch. De coureurs arriveerden vanochtend in het zonnetje op het circuit. Het leek een stralende dag te worden, maar niets bleek minder waar. Het begon tijdens de kwalificatie van de F1 Academy te regenen, en die neerslag zette door. Hierdoor was het kletsnat tijdens de sprintrace op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami Gardens.

Kwartiertje uitstel

De start van de sprintrace werd dan ook uitgesteld, en dat zorgt er nu voor dat de starttijd van de kwalificatie is uitgesteld. Het gaat om een uitstel van slechts een kwartiertje, maar het betekent wel dat de planning is aangepast. Het is geen vreemde beslissing, de FIA heeft dit wel vaker gedaan in het verleden. Voor de coureurs zal het waarschijnlijk weinig uitmaken, ze zullen zich gewoon blijven focussen op wat er moet gaan gebeuren in de laatste sessie van de dag.

Geluk voor Alonso & Leclerc

Voor een aantal coureurs komt het uitstel als geroepen. Ferrari-coureur Charles Leclerc crashte bijvoorbeeld tijdens de rondes naar de grid, waardoor zijn rode bolide zwaar beschadigd raakte. Ook bij Aston Martin willen ze profiteren van dit extra kwartiertje. Fernando Alonso's auto raakte namelijk zwaar beschadigd bij een crash in de sprintrace. Hij werd aangetikt door Liam Lawson, waardoor vrijwel de hele wagen werd afgeschreven.

De sprintrace van vandaag werd gewonnen door Lando Norris. Hij kwam achter de Safety Car over de streep als winnaar over de streep, en hij zag in zijn spiegels dat zijn teamgenoot Oscar Piastri tweede werd en dat de top drie compleet werd gemaakt door Lewis Hamilton.