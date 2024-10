Verstappen presteert onder druk: "Had dit niet verwacht!"

Max Verstappen kende een goede kwalificatie in Mexico. De Nederlander herstelde zich na een rampzalige vrijdag en hij noteerde de tweede tijd. Verstappen was hier zeer tevreden mee, want hij gaf eerlijk toe dat hij dit niet echt zag aankomen na zijn tegenvallende vrijdag.

Verstappen zag er de hele kwalificatie snel en fel uit. In Q1 en Q2 bevond hij zich al in de bovenste regionen van de tijdenlijsten, en hij gold als een outsider voor de pole position. Aangezien zijn vrijdag zeer slecht was verlopen, was het een verrassing dat hij in de kwalificatie zo goed voor de dag kon komen. Hij wist alles uit zijn auto te halen, en hij was veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan viel al af in Q1.

Na afloop van de kwalificatie gaf Verstappen polesitter Carlos Sainz een handje, en meldde hij zich in het parc fermé. Daar keek hij terug op zijn kwalificatie bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Gisteren heb ik amper een rondje kunnen rijden, dus we moesten een inhaalslag plegen. De derde vrije training was ook niet heel goed. Ik stond dus onder grote druk om een goede kwalificatie te rijden. Toen werd mijn rondetijd verwijderd en dat zorgde voor nog meer druk. Maar ik ben heel blij dat ik op de eerste rij sta, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat dit mogelijk zou zijn."