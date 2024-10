Marko wijst Ferrari aan als favoriet in Mexico

Op de vrijdag in Mexico gebeurde er zeer veel. Er kwamen veel rookies in actie en er werd getest met de nieuwe banden voor volgend jaar. Wie de favorieten zijn voor dit weekend, werd niet duidelijk. Helmut Marko denkt echter wel te weten welk team er waarschijnlijk het sterkst is.

De vier topteams kenden wisselende sessies in Mexico. Bij Ferrari, McLaren en Mercedes werden er jonge coureurs ingezet in VT1, en Red Bull kon weinig data verzamelen door de motorproblemen van Max Verstappen. Daarnaast zadelde George Russell zijn team Mercedes op met veel werk. De Brit crashte hard in VT2 waardoor de overige coureurs minder meters konden maken in de sessie.

Het was dan ook moeilijk om een favoriet aan te wijzen. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft wel een vermoeden, zo laat hij weten aan Motorsport Magazin: "Ferrari was ongelooflijk snel in de longruns, maar dit konden ze elke keer maar een tijdje volhouden. Zaterdag zullen we echt zien hoe de vork in de steel zit." Marko heeft nog wel hoop voor Red Bull: "Ik hoop dat we ons tussen Ferrari en McLaren kunnen voegen. We kunnen bijna niet vergelijken met Ferrari, maar dat geldt in principe ook voor ons. Max heeft geen enkele ronde op vol vermogen kunnen rijden en uiteindelijk reed hij maar twee rondjes, dus het is onmogelijk om te zeggen waar we nu staan."