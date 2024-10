Horner onthult: "Hebben begin dit jaar met Alonso gesproken"

Fernando Alonso staat dit weekend in Mexico in de spotlights. Hij neemt voor de 400ste keer deel aan een raceweekend, en hij krijgt dan ook veel complimenten. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner is lovend en hij stelt dat ze begin dit jaar nog met elkaar hebben gesproken over een mogelijke deal.

Alonso debuteerde in 2001 in de Formule 1 en sindsdien heeft hij veel successen geboekt in de autosport. Hij is nog steeds een grote naam in de paddock, en dit weekend is hij de eerste coureur in de geschiedenis van de koningsklasse die deelneemt aan 400 raceweekenden. Het zorgt ervoor dat vrijwel iedereen wordt gevraagd naar hun mening over Alonso, en dat zorgt voor veel mooie verhalen.

Formidabele tegenstander

Het is geen geheim dat Alonso een paar keer naar Red Bull had kunnen gaan. Tijdens de persconferentie voor teambazen legt Red Bull-teambaas Horner dat uit: "Fernando is echt een formidabele tegenstander. Na zijn eerste stint bij McLaren kan ik me herinneren dat we naar Madrid zijn gegaan en dat we daar zaten te pushen om hem in onze auto te krijgen. We wilden een tweejarig contract sluiten, maar Fernando wilde maar voor één jaar tekenen. We waren er ook van overtuigd dat hij toen al een contract met Ferrari in zijn achterzak had. Als hij naar ons was gekomen in 2009, dan hadden de dingen er misschien anders uitgezien. Zelfs halverwege 2009 was hij ervan overtuigd dat hij de titel had kunnen winnen als hij in onze auto was gestapt."

Gesprekken

Horner legt uit dat Red Bull nog twee keer in gesprek ging met Alonso. Het eerste verhaal is bekend, maar het tweede verhaal was nog niet eerder naar buiten gebracht door iemand bij Red Bull: "Ik weet nog dat we achterin een huurauto met elkaar hebben gesproken op een vliegveld bij Spa. Dat moet in 2011 of 2012 zijn geweest en het ging over een switch van Ferrari naar Red Bull. Begin dit jaar hebben we zelfs nog met elkaar gesproken. Het is ongelooflijk hoelang Fernando al meedraait en hoe competitief hij is. De twee wereldtitels doen hem geen recht. Als je ziet hoeveel talent hij heeft en waartoe hij in staat is, dan had hij er veel meer moeten winnen."

Perez

Horners onthulling over recente gesprekken met Alonso, zorgen voor verbazing. Als hij hiernaar wordt gevraagd, reageert Horner luchtig: "Op dat moment hadden we het contract van Checo nog niet verlengd. Doordat Fernando het steeds van seizoen tot seizoen bekijkt, wil hij altijd weten wat zijn opties zijn. Fernando en zijn manager Flavio zijn de markt altijd aan het verkennen. Dat laat zien hoe hongerig naar succes hij nog altijd is en hoe competitief hij is ingesteld. Op 43-jarige leeftijd laat hij zien dat leeftijd slechts een getal is. Fernando is nog steeds een capabele coureur en ik weet zeker dat hij met de juiste middelen vooraan kan mee rijden."