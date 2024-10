Horner en Marko spreken elkaar tegen omtrent vloerschade Verstappen

Max Verstappen kende een zeer teleurstellende eerste vrije training in Mexico-Stad: de Nederlander noteerde de vierde tijd, kwam behoorlijk veel tijd tekort ten opzichte van George Russell en kampte met motorproblemen. Volgens Helmut Marko had de Nederlander ook veel schade aan zijn vloer, maar dat spreekt Christian Horner nu tegen.

De eerste vrije training in Mexico werd al vroeg onderbroken door een rode vlag. Verstappen, die op dat moment de snelste tijd had genoteerd, riep over de boordradio dat er iets op de baan lag, waarop de FIA besloot om de rode vlag uit te hangen. Nadat een marshal de rommel van het circuit had verwijderd, kon de sessie al snel weer vervolgd worden, maar dat was niet zo voor Verstappen.

De Nederlander zat wel in zijn RB20, maar de Red Bull-monteurs waren druk bezig aan de onderkant van zijn Red Bull-bolide. Het leek niets ernstigs te zijn, want de kampioenschapsleider kwam alweer snel de baan op. Zijn tempo was echter wel matig en hij kwam niet verder dan de vierde tijd. Bovendien kreeg de Nederlander ook nog met motorproblemen te maken, waardoor zijn sessie vijf minuten voor de geblokte vlag al tot een einde kwam.

Enorme vloerschade

Als Red Bull-adviseur Helmut Marko na de sessie gevraagd wordt naar de problemen bij de drievoudig wereldkampioen, onthult de Oostenrijker dat er enorm veel schade was bij Verstappen. "De vloer is enorm beschadigd", vertelde Marko tegenover de Duitse tak van Sky Sports. "Die moeten we vervangen. Gelukkig hebben we nog een reservevloer. En wat de motor betreft: we weten nog niet precies waar de oorzaak ligt, maar twee van zulke schades in één sessie is natuurlijk veel."

"Vloer raakte een beetje beschadigd"

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner werd door de internationale media gevraagd naar de Red Bull-problemen aan de kant van Verstappen. Hij sprak Marko tegen wat betreft de vloerschade bij de 27-jarige Nederlander. "We raakten in de eerste vrije training een wegwijzer die van de weegbrug viel, waardoor de vloer een beetje beschadigd raakte. Dat is inmiddels gerepareerd. Het motorprobleem was gelukkig een klein probleem en is hopelijk voor de volgende sessie verholpen."