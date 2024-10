Marko haalt schouders op over McLaren-protest

Het team van McLaren diende gisteravond alsnog een right to review in voor de tijdstraf van Lando Norris in Austin. Vandaag moeten ze bij de stewards aantonen welk nieuw bewijs ze hebben gevonden. Red Bull-adviseur Helmut Marko lijkt zich niet zoveel zorgen te maken.

Het team van McLaren reageerde in Austin woedend toen Norris een tijdstraf ontving voor het inhalen van Max Verstappen buiten de baan. Ze leken zich erbij neer te leggen, maar aan het einde van de mediadag in Mexico werd duidelijk dat ze toch in beroep gingen. Ze hebben een right to review ingediend, en dat betekent dat ze eerst nieuw bewijs moeten leveren aan de stewards. Als dit significant nieuw bewijs is, dan wordt er opnieuw naar de zaak gekeken.

Als dat daadwerkelijk gebeurt, dan kan Verstappen zijn derde plaats verliezen. Red Bull-adviseur Helmut Marko lijkt zich geen zorgen te maken over het protest van McLaren. De Oostenrijker reageert schouderophalend in gesprek met zijn landgenoten van ORF: "Dit vereist nieuwe en serieuze feiten. En die feiten zien we op dit moment gewoon niet. De coureurs waren ook verantwoordelijk voor deze regels. En volgens deze regel was het heel erg duidelijk dat deze straf moest worden opgelegd." Waarschijnlijk wordt later vanavond duidelijk of het right to review succesvol is of niet.