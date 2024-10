Verstappen kan niets met opmerkingen Russell

Dit weekend in Mexico gaat het nog veelvuldig over het duel dat Max Verstappen en Lando Norris uitvochten in Austin. Veel coureurs hebben er een mening over, en George Russell stelde dat Verstappen op een 'do or die' manier racet tegen titelrivalen. De Nederlander ziet dat anders.

Vanzelfsprekend werden de coureurs in Mexico gevraagd naar het duel tussen Verstappen en Norris in Austin. Ook Mercedes-coureur en GPDA-kopstuk George Russell gaf zijn mening. De Brit toonde begrip voor Verstappen, maar hij stelde wel dat de Red Bull-coureur ook een straf hoorde te krijgen in Austin. Russell sloot zijn betoog af door te stellen dat Verstappen op een do or die-manier tegen zijn titelrivalen racet. Hij sloot af door te stellen dat hij dit volledig begrijpt.

Verstappen werd in Mexico geconfronteerd met deze uitspraken van Russell. De Nederlandse coureur haalde zijn schouders op en hij liet aan de internationale media weten dat hij hier iets anders over denkt: "Daar ben ik het niet mee eens. Ik bedoel, weet je wat het is aan het einde van de dag. Ik denk dat het gewoon belangrijk is om voor jezelf te spreken. Maak je niet te druk om andere mensen, weet je, en geniet gewoon van je leven. Denk niet te veel aan het racen."