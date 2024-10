Russell wijst naar Verstappen: "Vond dat hij een straf moest krijgen"

Het duel tussen Max Verstappen en Lando Norris in Austin is nog steeds onderwerp van gesprek. In Mexico werden veel coureurs naar hun mening gevraagd over de situatie. George Russell vindt het ingewikkeld, maar hij stelt wel dat Verstappen ook een straf had moeten krijgen.

Het duel met Norris leverde Verstappen in Austin geen straf op. Bij het team van McLaren waren ze van mening dat Verstappen wel een straf had moeten krijgen. Hij vocht een prachtig duel uit met de Brit, maar toen Norris zijn inhaalpoging inzette gingen ze allebei wijd. Norris haalde buiten de baan in, en daarvoor werd hij bestraft. Volgens McLaren had Verstappen Norris van de baan geduwd, maar daar werd geen straf voor uitgedeeld.

Deze beslissing was opvallend, aangezien dit tijdens de race bij soortgelijke momenten wel gebeurde. Mercedes-coureur George Russell plaatst dan ook zijn vraagtekens bij het moment in gesprek met Motorsport.com: "Ik ben heel erg benieuwd of de FIA, nadat ze alles nog een keertje goed hebben bekeken, besloot dat Max een straf had moeten krijgen voor wat hij heeft gedaan. Naar mijn mening had hij een straf moeten krijgen. Er is op dat vlak geen maas in de wet. Hij vecht om de titel met Lando, net zoals hij om de titel vocht met Lewis. Ik denk niet dat hij dezelfde actie had uitgevoerd tegen iedere andere coureur, net zoals hij in 2021 in Brazilië die actie niet had ingezet bij een andere rijder. Het is een beetje do or die, hij racet graag op die manier tegen zijn titelrivaal. Dat begrijp ik volledig."