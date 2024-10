BREAKING: McLaren in protest tegen straf Norris ×

Het team van McLaren gaat toch in beroep tegen de straf van Lando Norris. De Brit kreeg een straf voor het buiten de baan inhalen van Max Verstappen, maar het team uit Woking heeft nu een zogenoemd right of review aangevraagd.

Het gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris zal toch nog een staartje gaan krijgen. De Brit passeerde de Nederlander in ronde 52 van de Amerikaanse GP voor de derde positie in de race, maar de inhaalactie zorgde voor veel ophef. Norris was namelijk buiten de baan gegaan. De stewards onderzochten het voorval en besloten na het bekijken van de beelden een tijdstraf van vijf seconden aan de man uit Bristol te geven voor 'leaving the track and gaining an advantage'. Norris verloor zodoende zijn derde plaats aan Verstappen, waardoor de Nederlander in het kampioenschap opnieuw punten uitliep op de Brit.

McLaren gaf daarna aan dat het niet in beroep zou gaan tegen de straf, maar komt daar nu toch op terug. Het team uit Woking heeft namelijk een right of review ingediend bij de FIA, wat elk team tot twee weken na een Grand Prix mag aanvragen. Een right of review houdt in dat een team de stewards mag vragen om nog eens naar een bepaald moment te kijken, mits ze met nieuwe bewijzen komen.

Het eerste gedeelte van het proces gaat over het nieuwe bewijs en vindt vrijdagavond om 22:30 uur Nederlandse tijd (14:30 uur lokale tijd) plaats via een videocall. Dat meldt Motorsport.com. Mochten de stewards beslissen dat het bewijs inderdaad vernieuwend is, wordt het incident tussen Verstappen en Norris met Red Bull bekeken in de tweede fase. Mogelijk wordt de straf dan teruggedraaid. Deze tweede fase wordt alleen bereikt wanneer McLaren met significant, nieuw bewijs kan komen, en de stewards daarmee kan overtuigen.