Mercedes geeft Antonelli kans in VT1 Mexico

Aankomend weekend komen er veel rookies in actie in Mexico. Ook het team van Mercedes kiest ervoor om een jonge coureur in te zetten in de eerste vrije training. Hun coureur van dienst is geen verrassing, want ze laten Andrea Kimi Antonelli weer meters maken.

Antonelli is vanaf volgend jaar de nieuwe teamgenoot van George Russell bij Mercedes. De jonge Italiaan werd in Monza aangekondigd als de opvolger van Lewis Hamilton bij de Duitse renstal. In Monza mocht hij zijn eerste meters maken in een officiële Formule 1-sessie. Antonelli bestuurde daar de wagen van Russell in VT1, maar na een bemoedigende start vloog hij van de baan in de Parabolica.

In Mexico zal Antonelli plaatsnemen achter het stuur van de wagen van Lewis Hamilton. Hij heeft er heel erg veel zin in, zo laat hij weten in een persbericht van Mercedes: "Ik kijk ernaar uit om in VT1 te gaan rijden en het team gaan helpen bij het maken van een goede start van het weekend. Dit is voor mij een nieuw circuit en ik heb me hier goed voor voorbereid. De hoogte maakt het uniek en dat maakt het een uitdaging die ik graag wil ervaren. Ik wil het team bedanken voor deze kans." Antonelli is niet de enige rookie die in actie komt, want ook Oliver Bearman, Robert Shwartzman, Patricio O'Ward en Felipe Drugovich komen in actie.