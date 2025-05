Antonelli maakt einde aan geruchten over Max Verstappen

Andrea Kimi Antonelli heeft een heel goede start van het seizoen achter de rug. De jonge Italiaan weet te verrassen, met als hoogtepunt de pole position in de sprintkwalificatie in Miami.

Antonelli trekt veel op met Max Verstappen, omdat ze naar eigen zeggen veel gemeen hebben met elkaar. De Italiaan zet echter ook een misverstand recht over de Nederlandse wereldkampioen.

Rookie van het seizoen

Andrea Kimi Antonelli is samen met Isack Hadjar dé rookie van het seizoen. Beide coureurs weten te verrassen door snelheid te tonen. Antonelli heeft al een sprintpole op zijn naam staan en eindigt bijna altijd in de punten. Veel fans en critici hadden vraag of de hype van Antonelli wel waar was. De 18-jarige coureur maakt tot nu toe dus een uitstekende indruk.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport heeft de jonge Italiaan zijn praatje klaarliggen. Er werd hem gevraagd naar zijn band met de regerend wereldkampioen: "Ik denk dat mensen soms een verkeerd beeld kunnen krijgen van Max. Op de baan is hij een beest, maar naast de baan is hij een hele sympathieke jongen."

GT-wereldje

Buiten dat de twee veel gemeen hebben, kunnen ze het dus ook heel goed met elkaar vinden. Antonelli zegt dan ook dat ze veel onderwerpen beide interessant vinden: "We houden allebei van het GT-wereldje én van racen in de simulator, dus we hebben veel met elkaar gemeen", aldus Antonelli.

Het wordt voor de jonge Italiaan een speciaal weekend, want zijn schoolvrienden en familie komen hem aanmoedigen dit weekend. Imola is voor Antonelli een thuisrace en daar kijkt hij erg naar uit: "Mijn familie, beste vrienden en klasgenoten komen. Ik kan niet vaak naar hen toe, dus ik dacht dat het beter was om hen dan naar het circuit te laten komen." Antonelli staat nu zesde in het wereldkampioenschap met 48 punten en 45 punten achter zijn teamgenoot.