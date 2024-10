Red Bull verwacht impact op rangorde van verbod mini-DRS

De FIA heeft in de afgelopen weken meerdere keren ingegrepen in de Formule 1. Zo werd de doorbuigende achtervleugel van McLaren aangepakt. Meerdere teams moesten hun achtervleugel aanpassen, en bij Red Bull denken ze dat dit impact heeft gehad op de rangorde.

Vorige maand ontstond er na afloop van het Azerbeidzjaanse raceweekend veel ophef over de achtervleugel van McLaren. Op de rechte stuk boog de achtervleugel een beetje door waardoor er een soort mini-DRS ontstond. De FIA stelde dat het niet illegaal was, maar uiteindelijk besloten ze wel in te grijpen. Ze vroegen McLaren om de vleugel niet meer te gebruiken, en de Britse renstal ging daar mee akkoord. Afgelopen weekend werd duidelijk dat meerdere teams een wijziging hebben moeten doorvoeren aan hun achtervleugel.

De vraag is of dit invloed heeft gehad op de rangorde in de Formule 1. Bij McLaren zullen ze dat niet toegeven, maar bij Red Bull denken ze hier heel erg anders over. Red Bull-teambaas Christian Horner legde zijn mening over deze zaak uit aan Motorsport.com in Austin: "Kleine details maken het verschil, met name wanneer de auto's zover naar elkaar toe zijn gegroeid zoals nu. Het draait allemaal om marginale winsten. Dat is waar het in de Formule 1 allemaal om draait. Het is dus onvermijdelijk dat het een verschil maakt. Hoe wezenlijk dat is, zal per verschil gaan verschillen."