FIA-kopstuk onthult: "Twee of drie teams moesten achtervleugel aanpassen"

Het team van McLaren is niet het enige team dat haar achtervleugels aan heeft moeten passen, zo onthult FIA-kopstuk Nikolas Tombazis. De autosportbond heeft na de Grand Prix van Singapore aan meerdere teams gevraagd of ze hun achtervleugel wilden aanpassen. Het is niet duidelijk om welke teams het gaat.

De achtervleugel van het team van McLaren was na de Grand Prix van Azerbeidzjan hét onderwerp van gesprek. Tijdens de race was het bijna niemand opgevallen, maar na de GP in Bakoe, die gewonnen werd door McLaren-rijder Oscar Piastri, verschenen er op sociale media onboardbeelden van de MCL38 van de Australiër, waarop de achtervleugel leek te 'flexen'.

De achtervleugel van de McLaren-bolide boog op de rechte stukken namelijk door, waardoor de hoek van de beweegbare flap (het bovenste deel van de achtervleugel) aanzienlijk afnam. Dit zorgde ervoor dat wanneer de DRS van de McLaren-rijder dicht bleef, de onderrand van de beweegbare flap licht naar boven ging, waardoor er een spleet in de achtervleugel ontstond. Het team uit Woking had op deze manier een soort 'mini-DRS' gecreëerd, wat het team volgens voormalig F1-aerodynamicus Willem Toet aan de overwinning in Bakoe heeft geholpen.

Het onderdeel leidde, ondanks dat het voor alle tests van de FIA slaagde, tot veel discussie in de Formule 1-paddock, omdat het de vraag was of het onderdeel legaal was of niet. De FIA vroeg in ieder geval aan McLaren om aanpassingen door te voeren aan hun low-downforce achtervleugel. Volgens de autosportbond was het onderdeel namelijk 'niet in de geest van de technische reglementen'.

McLaren moet alle achtervleugels aanpassen

Het leek hierbij alleen om de low-downforce achtervleugel te gaan, maar eerder dit weekend bleek dat het team uit Woking al haar achtervleugels heeft moeten aanpassen van de autosportfederatie. Op deze manier moet voorkomen worden dat McLaren een dergelijk 'mini-DRS-systeem' blijft gebruiken op circuits waar een achtervleugel met meer downforce wordt gebruikt. Ook op deze type circuits kan het Britse team namelijk voordeel hebben van de 'mini-DRS', zo heeft GPToday.net begrepen. Het zal wel minder zijn dan op low-downforce circuits, omdat er op high-downforce banen vaak minder rechte stukken aanwezig zijn, maar een dergelijk voordeel blijft bestaan.

"Ons standpunt is consistent geweest"

Nikolas Tombazis, de baas van de single seaters bij de FIA, heeft tegenover de internationale media nu uitgebreid gereageerd op de hele situatie op de McLaren-achtervleugel. Hoe kijkt hij erop terug? "Ons standpunt is consistent geweest. We geloven dat als iemand iets binnen de regels ontwerpt, dat we het team niet met terugwerkende kracht gaan diskwalificeren of gaan rapporteren aan de stewards. Als we het gevoel hebben dat er iets is waar we ons niet goed bij voelen, hebben we twee opties. Of we vragen het team om iets te veranderen, of we doen een nieuwe test op het gebied van het doorbuigen", zo legt de technische man van de autosportfederatie uit.

Ook andere teams moesten achtervleugel aanpassen

McLaren was echter niet het enige team dat de achtervleugel moest aanpassen, want de FIA heeft aan meerdere teams gevraagd of ze het onderdeel konden aanpassen, zo onthult Tombazis. "We hebben na de race in Singapore wat gecommuniceerd [met de teams, red.] over de achtervleugels, waarin we aangaven wat we wel en niet acceptabel vonden. Twee of drie teams moesten wat kleine aanpassingen doen om daaraan te voldoen", zo onthult de 56-jarige Griek.

Volgens Tombazis komt de nieuwe richtlijn erop neer dat de teams geen opening meer mogen hebben die groter is dan twee millimeter, wanneer de DRS gesloten is. "We willen niet dat de grote van opening op dat moment [bij een gesloten DRS, red.] dan 2 mm bedraagt", zei het FIA-kopstuk. "Er is altijd sprake van een natuurlijke opening, vanwege de manier waarop de vleugels zijn gemonteerd en doordat de vleugels vervormen, maar sommige teams vervormden meer. We hebben daar een limiet op gezet, zodat de teams binnen dat getal moeten blijven."