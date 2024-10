Brundle pleit voor veranderingen na Verstappen-Norris incident

Het incident tussen Max Verstappen en Lando Norris is al dagen hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De één vindt de straf van de Brit terecht, terwijl de andere het complete nonsens vindt. Sky Sports-commentator Martin Brundle velt nu zijn oordeel.

De strijd tussen titelrivalen Max Verstappen en Lando Norris houdt de gemoederen flink bezig. De twee titanen vochten een stevig duel uit, waarbij Verstappen rondenlang zijn derde positie probeerde te verdedigen. Dut lukte tot ronde 52. Norris zat bij het opkomen van het rechte stuk richting bocht twaalf op slechts vier tienden van de Nederlander en leek P3 eenvoudig over te nemen. Daar dacht de Red Bull-coureur echter anders over. Hij remde laat en beide mannen schoten van de baan, waarna Norris Verstappen buiten de baan voorbijging. Red Bull en Verstappen riepen meteen dat de Nederlander voor lag bij de apex en dat hij zijn positie terug moest krijgen, terwijl McLaren en Norris vonden dat de Brit voor lag bij de apex. De stewards onderzochten het voorval en bestraften Norris. Hierdoor promoveerde de kampioenschapsleider naar P3, waardoor hij drie punten uitliep op zijn titelrivaal.

"Het is een blauwdruk om inhalen te ontmoedigen"

Sky Sports-commentator Martin Brundle heeft in zijn column voor het Britse medium ook uitgebreid de aandacht besteed aan het incident. Brundle wijst vooral naar de huidige regels en richtlijnen die voor ongelofelijke verwarring zorgen en inhalen 'ontmoedigen'. "Er zijn sportieve reglementen voor het overtreden van de track limits om op die manier het speelveld te definiëren, en er zijn F1 Driving Standards Guidelines. Wat mij betreft is laatstgenoemde een blauwdruk om inhalen te ontmoedigen, vooral via de buitenkant", stelt de Brit. "Er zijn belangrijke referentiepunten die moeilijk te definiëren zijn voor zowel coureurs als stewards, zoals waar precies de apex is van een willekeurige bocht over de gehele breedte van de baan, samen met specifieke posities van de vooras en spiegels tijdens een inhaalactie."

Hij vervolgt zijn verhaal: "Bovendien kan een bestuurder het systeem manipuleren door bijvoorbeeld gas te geven en wijd te gaan. Hierdoor wordt de inhalende coureur aan de binnenkant bestraft, omdat hij hem niet de 'eerlijke en acceptabele breedte' van de apex tot het uitkomen van de bocht gunt."

"Waarom Verstappen dan niet?"

De Sky Sports-commentator snapt niet dat er nu weer allerlei nieuwe regels en richtlijnen zijn ingesteld, terwijl er tot voor kort werd gekozen voor de 'laat ze racen-aanpak'. "Ik weet niet wat er is gebeurd met de 'laat ze racen'-aanpak van een tijdje geleden, die redelijk goed werkte", vervolgt de voormalig F1-coureur. "Wat mij betreft, als je een auto aan de binnenkant van een bocht passeert, terwijl je de bolide onder controle houdt en binnen de grenzen van de baan blijft, dan heb je de bocht gewonnen en kun je de normale racelijn bij de exit van de bocht nemen. Het is aan de coureur die ingehaald wordt om voorrang te verlenen, niet om het gaspedaal in te trappen en onvermijdelijk wijd te gaan. George Russell kreeg hiervoor een onredelijke straf in Austin omdat de richtlijnen moesten worden toegepast. Net als anderen."

Brundle vraagt zich dan ook af waarom Verstappen geen straf kreeg. "Als Russell werd bestraft voor het naast de baan duwen van Valtteri Bottas, had Verstappen dan niet bestraft moeten worden voor het naast de baan duwen van Norris in dezelfde bocht? En hier is nog een vraag, aangezien Norris Verstappen aan de buitenkant had ingehaald voor bocht 12, toen Verstappen aan de binnenkant terugkwam, wie was er nu eigenlijk aan het inhalen bij de apex van de bocht, Verstappen of Norris?"

Vereenvoudiging richtlijnen

De 65-jarige Brit pleit dan ook voor veranderingen. "De lay-out van het circuit en de uitloopstroken creëren problemen en de steeds complexere regels voor het rijden zorgen er niet voor dat alle onvermijdelijke en uiteenlopende problemen worden opgelost. Geef de scheidsrechters simpelweg niet de schuld. Dat is niet eerlijk en lost het probleem niet op. De richtlijnen voor de coureurs moeten serieus worden bijgesteld vereenvoudigd."