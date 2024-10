Horner sluit terugkeer van Ricciardo als coureur bij Red Bull niet uit

Red Bull maakte vorige week bekend dat Daniel Ricciardo vanaf de Grand Prix van Amerika plaats zal moeten maken voor Liam Lawson. Hiermee lijkt de Formule 1-carrière van de Australische coureur tot een einde te zijn gekomen, al sluit Red Bull-teambaas Christian Horner niet uit dat hij in de toekomst nog een keer binnen de Red Bull-familie zal gaan racen in de Formule 1.

Al het hele jaar gaat het over het de line-ups van de Red Bull-teams. Daniel Ricciardo en Sergio Perez presteren in 2024 namelijk niet zoals Red Bull had gehoopt, en daarom gingen er veel geruchten rond over de toekomst van beide mannen. De Mexicaanse Red Bull-coureur verlengde zijn contract, maar zijn resultaten vielen tegen. Vlak voor de zomerstop werd er serieus gesproken over zijn toekomst binnen het team, maar hij mocht het Formule 1-seizoen 2024 toch afmaken bij Red Bull.

Ricciardo, die zelfs nog even genoemd werd als mogelijke vervanger van Perez, moest na de Grand Prix van Singapore wel zijn biezen pakken. De Australiër kende, op de sprintrace in Miami na (P4), een teleurstellend 2024, en zal vanaf de Grand Prix van Amerika vervangen gaan worden door Liam Lawson.

Dat betekent echter niet dat Ricciardo de Red Bull-familie zal moeten verlaten, want Red Bull-teambaas Christian Horner ziet hem graag een andere rol vervullen. "Daniel is gewoon een briljant karakter, een briljant mens", zei Horner in de F1 Nation Podcast. "Hij verlicht een kamer als hij binnenkomt, hij heeft die aanstekelijke glimlach. Ik hoop dat hij in de sport blijft. We hebben heel duidelijk gemaakt dat we willen dat hij een ambassadeursfunctie bij het team blijft vervullen."

"We weten wat Daniels capaciteiten zijn"

De F1-carrière van Ricciardo als coureur lijkt er door het vertrek bij Visa Cash App RB nu wel echt op te zitten. Daar is Red Bull-teambaas Christian Horner echter niet 100% zeker van. Horner, die eerder deze week onthulde dat Red Bull-adviseur Helmut Marko Ricciardo na de GP van Spanje al uit de auto wilde halen, sluit het namelijk niet helemaal uit dat 'The Honey Badger' in de toekomst nog een keer voor een Red Bull-team in de Formule 1 zal racen. "Natuurlijk weet je het nooit echt. Als Liam [Lawson, red.] de klus niet klaart, als Checo [Perez, red.] de klus niet klaart, dan we weten wat Daniels capaciteiten zijn."