Het rookie-overzicht: Welke teams moeten nog een talent inzetten?

Ook dit seizoen zijn de teams weer verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Aankomend weekend zetten meerdere teams een rookie in, maar veel teams moeten nog aan deze eis voldoen. GPToday.net zet de stand van zaken per team op een rijtje.

De FIA maakte vorige week bekend dat ze de rookie-regels voor volgend jaar hebben aangepast. Dat betekent dat de coureurs volgend jaar niet één, maar twee keer hun auto moeten afstaan aan een jongeling. Dit jaar moeten veel teams nog aan de rookie-eisen voldoen. Vrijwel alle renstallen moeten nog een rookie de baan op gaan sturen in de komende vijf raceweekenden.

Red Bull Racing

Red Bull maakte vorig jaar een opvallende keuze. De Oostenrijkse renstal koos er toen voor om twee rookies in te zetten tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. Toen gaf het team junior Isack Hadjar en simulatorcoureur Jake Dennis de kans. Dit jaar pakken ze dit echter iets anders aan.

Hadjar mocht in Silverstone al meters maken in de auto van Sergio Perez. Dat betekent dat Max Verstappen later dit seizoen zijn auto nog een keer moet afstaan. De kans is groot dat men weer voor Hadjar kiest. Helmut Marko is gecharmeerd van de Fransman, en sinds de promotie van Liam Lawson fungeert hij ook als reserve van de Red Bull-teams.

Mercedes

Het team van Mercedes zette in Monza hun toptalent Andrea Kimi Antonelli in. De Italiaan begon daar goed, maar na een paar minuten parkeerde hij zijn auto in de muur in Parabolica. Antonelli heeft voor 2025 een contract getekend bij Mercedes, en de Duitse renstal doet er alles aan om hem voor te bereiden op zijn debuut.

De kans is groot dat Antonelli later dit jaar weer een vrije training mag gaan rijden. Er werd al gehint op een training in Mexico, maar Mercedes heeft nog niets bekendgemaakt. Anders zal hij waarschijnlijk weer gaan rijden in Abu Dhabi.

McLaren

Het team van McLaren laat aankomend weekend in Mexico Patricio O’Ward rijden. Het wordt een speciale dag voor O’Ward, want hij mag dat uurtje voor de ogen van zijn landgenoten gaan rijden. O’Ward rijdt voor McLaren in de IndyCar en hij reed in de voorgaande jaren ook al trainingen en tests.

De kans is dan ook groot dat O’Ward later dit seizoen nog een training gaat rijden. McLaren beschikt echter over een rijtje snelle coureurs. Ook WEC-coureur Ryo Hirakawa en Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto maken deel uit van hun poule. Bortoleto wordt gelinkt aan een zitje bij Sauber, en hij reed eerder dit jaar zijn eerste test voor McLaren.

Ferrari

Ook het team van Ferrari zet aankomend weekend in Mexico een rookie in. De Italiaanse renstal kiest voor de diensten van Oliver Bearman. De Britse coureur rijdt vanaf volgend jaar voor Haas, en hij reed dit jaar als invaller ook al twee Grands Prix. Dat zorgt ervoor dat hij één van de meest ervaren rookies van het jaar is.

Bearman reed als invaller ook de derde vrije training voor Ferrari in Saoedi-Arabië. Het is niet helemaal duidelijk of Ferrari dan nog één keer een coureur moet inzetten in een training. Als ze dat wel doen, dan kiezen ze waarschijnlijk weer voor Bearman. Ferrari beschikt verder ook over de diensten van Robert Shwartzman.

Aston Martin

Het team van Aston Martin zet aankomend weekend in VT1 in Mexico reservecoureur Felipe Drugovich in. De Braziliaan reed vorig jaar ook al vrije trainingen voor Aston Martin, en de kans is groot dat hij later dit jaar nog een training gaat rijden.

Aston Martin heeft er opvallend genoeg voor gekozen om een andere rookie in te zetten tijdens de post season test in Abu Dhabi. De Amerikaan Jak Crawford zal hier in actie komen. Crawford maakte vorige week meters tijdens een demorun in Houston, en hij maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg. Het is dan ook niet uitgesloten dat ook hij nog een keer een vrije training gaat rijden.

VCARB

Visa Cash App RB kan in theorie gebruikmaken van alle grote talenten uit de Red Bull-stal. In Suzuka gaven ze het Japanse talent Ayumu Iwasa een kans tijdens de eerste vrije training. Helmut Marko is fan van Iwasa, en de Japanner mocht vorig jaar ook rijden tijdens de post season test.

De kans is groot dat Iwasa later dit jaar nog een vrije training gaat rijden. Marko bevestigde eerder al dat Iwasa in beeld was voor de mogelijke rookiesprint. Naast Iwasa kan VCARB ook kiezen voor Hadjar. De Fransman stond afgelopen weekend in Austin in de pitbox van het Italiaanse team.

Haas

Het team van Haas heeft al lang en breed voldaan aan de eisen van de rookie-trainingen. Oliver Bearman heeft een contract voor 2025 gekregen en hij reed dit jaar al trainingen in Imola, Spanje, Silverstone en Hongarije. Daarnaast verving hij in Azerbeidzjan de geschorste Kevin Magnussen.

Sauber

Het team van Kick Sauber zet aankomend weekend in Mexico voor de tweede keer dit jaar een rookie in. Net als in Zandvoort kiest men voor de diensten van Ferrari-talent Robert Shwartzman. De Israëlische Rus zal het stuur overnemen van Guanyu Zhou. Shwartzman heeft al veel ervaring, aangezien hij in de voorgaande jaren de vrijdagcoureur van Ferrari was.

De keuze voor Shwartzman is opvallend, aangezien Sauber zelf ook beschikt over een paar grote talenten. Regerend Formule 2-coureur Theo Pourchaire mocht vorig jaar de trainingen rijden, maar dit seizoen lijkt hij niet aanmerking te komen voor een sessie. Ook Zane Maloney staat onder contract bij Sauber, maar hij debuteert eind dit jaar in de Formule E.

Alpine

Het team van Alpine heeft al voldaan aan de regels omtrent de rookies. Jack Doohan mocht trainingen rijden voor het team in Canada en Silverstone. Doohan vervangt vanaf volgend jaar Esteban Ocon bij Alpine, dus de kans is niet uitgesloten dat hij later dit jaar een derde training mag gaan rijden. Alpine probeert hem namelijk zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn debuut in de Formule 1.

Williams

Bij Williams heeft men momenteel een jongeling in de auto zitten. Franco Colapinto vervangt sinds de Italiaanse Grand Prix de tegenvallende Logan Sargeant. De eerste training in Monza was dus niet alleen Colapinto’s eerste sessie van het jaar, maar ook zijn eerste rookietraining.

Aangezien alle coureurs een keer hun auto moeten afstaan aan een rookie, moet Williams nog een jongeling gaan inzetten. Alexander Albon zal zijn auto nog een keer moeten uitlenen. Zak O’Sullivan mocht vorig jaar een training rijden, maar hij verloor eerder dit jaar zijn Formule 2-zitje. Met Luke Browning heeft Williams nog een ander toptalent onder contract staan.