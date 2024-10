Strijdbare Sainz ziet kansen voor Ferrari

Het team van Ferrari kende een geweldig weekend in Austin. Charles Leclerc en Carlos Sainz bezorgden het team een 1-2tje en ze waren veel sneller dan de rest. Sainz is optimistisch en hij ziet dan ook kansen voor Ferrari in de komende vijf Grand Prix-weekenden.

Ferrari is bezig met een goed seizoen in de Formule 1. Sainz won begin dit jaar de Australische Grand Prix en Leclerc wist te winnen in Monaco, Monza en Austin. De Monegask was na afloop zeer tevreden, en hij wil de constructeurstitel voor Ferrari dan ook niet uitsluiten. Dit is zeker niet onmogelijk, want het gat met McLaren en Red Bull is niet zo groot. Ze staan nog maar acht puntjes achter Red Bull en McLaren heeft slechts een voorsprong van 48 WK-punten.

Sainz ziet ook kansen voor de aankomende vijf raceweekenden. De Spanjaard wil dan ook de strijd aangaan, en daarmee wil hij aankomend weekend gaan beginnen in Mexico. Tijdens de persconferentie werd Sainz gevraagd naar de kansen van Ferrari: "Als ik moest wedden, dan zou ik zeggen dat Mexico en Vegas goede circuits voor ons zijn gebaseerd op vorig jaar. Ik baseer me nu op vorig jaar. Maar dit jaar ziet alles er een beetje anders uit. Ik denk dat Qatar voor ons een 'bogey track' is, en Abu Dhabi weet ik niet zeker. Ik weet niet wat we daar kunnen doen, maar we gaan het zien. Ik hoop dat we deze pace weer gaan zien voor het einde van het jaar en hopelijk geeft mij dat weer een kans."