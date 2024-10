Leclerc gelooft in titelkansen: "Daar zijn we hier voor"

Het team van Ferrari kende een ijzersterk weekend in Austin. Charles Leclerc en Carlos Sainz bezorgden het team een 1-2tje en een goede uitgangspositie in het constructeurskampioenschap. Leclerc durft dan ook voorzichtig te denken aan het winnen van de titel.

Ferrari is bezig met een goed seizoen. De zege van Leclerc was zijn derde van dit seizoen en de vierde van Ferrari. Terwijl de hele wereld kijkt naar het duel tussen McLaren en Red Bull, nadert Ferrari deze twee teams in het constructeurskampioenschap. Ferrari staat nu nog maar acht punten achter Red Bull en 48 punten achter kampioenschapsleider McLaren. In de komende races kan er dus nog van alles gebeuren.

Optimistisch

Racewinnaar Leclerc durft voorzichtig te denken aan het goud. De Monegask werd naar de constructeurstitel gevraagd tijdens de persconferentie: "Ik bedoel, het is ons doel om de constructeurstitel te winnen. Het is een optimistisch doel, maar daar zijn we hier voor. Aan het einde van het seizoen gaan we het sommetje doen. Nu kunnen we ons het beste focussen op onszelf, onze eigen performance, zoals we dit weekend hebben gedaan. Het was een goed weekend voor het team en de constructeurstitel. We gaan dit zo veel mogelijk proberen te herhalen. En hopelijk hebben we dan aan het einde van het jaar de constructeurstitel gewonnen."

Wereldtitel

Leclerc maakt zelf ook nog kans op de wereldtitel. Zijn achterstand op Max Verstappen bedraagt 79 WK-punten, maar als Verstappen en Norris blijven vechten, en Ferrari blijft winnen, is er veel mogelijk. Leclerc blijft realistisch: "Je moet nooit nooit zeggen. Laten we zeggen dat we voor het constructeurskampioenschap, als we alles perfect blijven doen en we doen het beter dan McLaren, dan denk ik dat we die titel kunnen pakken. Bij de coureurs zie ik het een beetje anders. Zelfs als we alles perfect doe, heb ik het gevoel dat we een beetje geluk nodig hebben, en je kan niet vertrouwen op geluk. De coureurstitel is dus een beetje onwaarschijnlijk, maar ik blijf erin geloven als het mathematisch mogelijk is. Maar het is wel moeilijker."