Marko doet geheimzinnig over toekomst Perez

Sergio Perez staat nog altijd onder grote druk bij het team van Red Bull. De Mexicaanse coureur presteert niet naar wens, maar hij ontkent zelf dat er iets van een aankondiging gaat komen in Mexico. Helmut Marko reageert daar weer zeer cryptisch op na afloop van de race in Austin.

Perez kende ook geen sterk weekend op het Circuit of the Americas. Na een tegenvallende kwalificatie wist hij zich in de race niet sterk naar voren te vechten. Hij kwam als zevende over de streep, met bijna een minuut achterstand op racewinnaar Charles Leclerc. Zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen bedroeg ongeveer veertig seconden. VCARB-talent Liam Lawson reed op zijn beurt een sterke race, en de geruchten worden steeds luider.

Perez ontkende in de raceloze weken na Singapore dat hij in Mexico zou aankondigen dat hij met pensioen zou gaan. Dit deed hij op ludieke wijze door op X een fragment uit de film 'The Wolf of Wall Street' te plaatsen. Red Bull-adviseur Helmut Marko is niet helemaal tevreden met de prestaties van Perez. In Austin werd Marko door de Duitse tak van Sky Sports gevraagd of er een aankondiging aankomt in Mexico. Marko reageert cryptisch: "Hij heeft zelf gezegd dat er geen waarheid achter zit. Het is dus nog even afwachten, maar hij moet wel kijken naar zijn prestaties."