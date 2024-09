Perez reageert op ludieke wijze op pensioengeruchten

Sergio Perez is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Hij worstelt met zijn auto, en er gingen veel geruchten rond over zijn toekomst. Hij verlengde zijn contract en in de zomerstop werd duidelijk dat hij mocht aanblijven, maar toch waren er veel verhalen over een mogelijk pensioen. Perez reageert daar nu op ludieke wijze op.

Perez verlengde begin dit jaar zijn contract bij Red Bull Racing tot en met 2026. Dat nieuwe contract betekende niet dat zijn toekomst bij Red Bull zeker was. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft werd er gesproken over een mogelijke exit in de zomerstop, maar Red Bull hield vertrouwen in hem. Toch gingen er in de afgelopen dagen weer veel verhalen rond. Er werd gesuggereerd dat Perez met pensioen kon gaan dit jaar.

Red Bull en Perez reageerde daar in eerste instantie niet op. De Mexicaanse coureur heeft daar nu verandering in gebracht. Op sociale media post hij een kort fragment uit de film 'The Wolf of Wall Street'. In het clipje is te zien hoe hoofdrolspeler Leonardo DiCaprio roept dat hij blijft, hiermee laat Perez dus weten dat hij nergens heengaat. Bij het fragment schrijft hij het woord 'sorry' met lachende emojis. Met de post lijkt hij de geruchten dus te ontkennen.