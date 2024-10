Opgeluchte Marko zeer blij met gloednieuwe vloer

Het lijkt erop dat het team van Red Bull Racing de weg omhoog weer heeft ingezet. Max Verstappen is bezig met een goed weekend in Austin, en daar is Helmut Marko blij mee. De Oostenrijkse teamadviseur legt uit hoe Red Bull weer heeft teruggeslagen.

Red Bull was in de afgelopen maanden ver teruggezakt. De Oostenrijkse renstal werd bijgehaald door de concurrentie, en ze verloren zelfs de koppositie in het constructeurskampioenschap. Max Verstappen bleef constant presteren, maar hij wist niet meer te winnen. In de sprintrace in Austin kwam daar verandering in en wist Verstappen in zijn geüpdatete RB20 weer als winnaar over de streep te komen.

Kwijtgeraakt

Verstappen kwalificeerde zich vervolgens als tweede voor de race, en daar was men bij Red Bull blij mee. Teamadviseur Helmut Marko wordt door de Duitse tak van Sky Sports gevraagd of Red Bull de draad tussen Japan en China is kwijtgeraakt: "Ik denk dat we het al een beetje kwijt waren. De moeilijkheden werden alleen verdoezeld door de vaardigheden van Max. Je zag dat Sergio Perez steeds verder achterop raakte en Max het nog enigszins kon bijbenen. Toen werd alles gewoon kritisch en onpartijdig geanalyseerd. Men realiseerde zich ook dat de correlatie tussen de windtunnel en de simulator niet klopte."

Vloer

Daarna begon er volgens Marko een soms lange worsteling. Ze bleven echter hard doorwerken om weer goed voor de dag te kunnen komen. Marko vervolgt zijn betoog: "Daarna hebben we ons er gewoon stukje bij beetje doorheen gewerkt. En de belangrijke performance van de auto komt vanuit de vloer. Het waren drie fases. Eerst in Bakoe, toen in Singapore en nu hebben we de definitieve versie hier in Austin. Die heeft ons godzijdank naar de goede richting geleid."