Verstappen maakt zich niet druk: "Dit hoort erbij"

Max Verstappen kent tot nu toe een goed weekend in Austin. Na een succesvolle sprint kwalificatie en een goede sprintrace, noteerde hij de tweede tijd in de kwalificatie. Hij was zeer vrolijk en het stelde dat het erbij hoort dat je soms de snelle run niet kan afmaken.

Verstappen leek namelijk op weg te zijn naar de pole position. In de slotseconden van de kwalificatie noteerde Verstappen zeer snelle sectortijden. In de derde sector hing er echter een gele vlag, omdat George Russell van de baan was gevlogen. Door de crash van de Mercedes-coureur kon niemand zich meer verbeteren. Hierdoor behield Lando Norris zijn snelste tijd en moest Verstappen genoegen nemen met de tweede plaats.

Verstappen maakt zich daar niet zo druk om, voor hem is het belangrijk dat hij een snelle auto heeft in de race. Voor de camera van Viaplay toonde hij zich eerlijk: "Dit hoort erbij, het kan gebeuren. In mijn eerste rondje miste ik bocht negentien. Dat was niet ideaal." Verstappen haalt zijn schouders op: "Het is wat het is. Uiteindelijk staan we nog gewoon op de eerste rij en hopelijk kunnen we die snelheid laten zien, want dit is waar je punten kan halen." Geconfronteerd met het feit dat het interview werd uitgezonden om half twee in de nacht in Nederland, kwam Verstappen met een advies voor de analisten in de studio: "Ik zou lekker Amsterdam ingaan!"