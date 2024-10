Norris ontloopt straf na stevige verdedigende acties

Lando Norris moest zich na afloop van de sprintrace in Austin melden bij de stewards. Hij werd op het matje geroepen voor zijn duel met Charles Leclerc in de laatste ronde. De stewards zagen geen illegale acties en ze besloten Norris dan ook geen straf te geven.

Norris had het zwaar in de laatste ronde van de sprintrace. De Brit werd ingehaald door Carlos Sainz na een remfout, en daarna meldde ook Leclerc zich. De Monegask wilde Norris inhalen, maar laatstgenoemde verdedigde fel. Leclerc moest hard remmen om een ongeluk te voorkomen. De stewards onderzochten deze zaak, maar tot een straf kwam het niet. Ze zagen geen overtreding van Norris.

Volgens de stewards was er op de data geen significante verandering van richting te zien van Norris tijdens het remmen. De move was volgens de stewards een legitieme manier van verdedigen, er was dus geen aanleiding voor een straf. Ze vonden dat het geen verkeerd rijgedrag was, en Norris behoudt dus zijn derde plek. Hij kan dus met een rustig gevoel gaan toeleven naar de kwalificatie.