Verstappen straalt: "Het voelde weer als vanouds!"

Het heeft een paar maanden geduurd, maar Max Verstappen weet weer wat winnen is. De Nederlander reed een foutloze sprintrace op het circuit van Austin. Na afloop was de tevredenheid groot en was er weer ouderwets tijd voor een dolletje over de sprints.

Verstappen begon de sprintrace op de pole position, en hij hield de leidende positie vast bij de start. Hij keek goed in zijn spiegels en hij verdedigde zijn positie ten opzichte van George Russell. Terwijl zijn concurrenten een aantal spannende duels uitvochten, kwam Verstappen als winnaar over de streep. De tevredenheid was groot, want na maanden vol problemen wist hij nu weer toe te slaan.

Verstappen zwaaide vrolijk naar het publiek toen hij zijn wagen parkeerde op het rechte stuk. Lachend stapte hij uit, feliciteerde zijn concurrenten en pakte daarna de microfoon vast. Bij interviewer van dienst Günther Steiner besprak hij zijn race: "Het voelt weer als vanouds! Ik ben heel erg blij met vandaag. Als je naar de hele race kijkt, dan zie je dat Ferrari ook snel was. Wij kunnen eindelijk weer racen. Normaal gesproken moeten we om ons heen kijken, maar nu konden we weer onze eigen race rijden. We hadden goede pace." Gevraagd waarom hij het zo goed doet in de sprints, reageert hij gevat: "Waarschijnlijk omdat ik het niet leuk vind!"