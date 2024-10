Albon start Amerikaanse sprintrace vanuit pitlane

Over iets minder dan een uur gaat de sprintrace in Austin van start. Op het Circuit of the Americas worden dan de eerste punten van het weekend verdeeld. De kans is klein dat Alexander Albon punten gaat pakken, want hij start de sprintrace vanuit de pitlane.

De FIA heeft vlak voor de start van de sprintrace bekendgemaakt dat het team van Williams de wagen van Albon heeft aangepast onder de parc fermé-regels. Dit is in strijd met de reglementen, dus Albon moet de sprintrace vanuit de pitlane gaan starten. Williams bevestigt zelf dat ze dit hebben gedaan, het team meldt dat het gaat om een aantal wijzigingen aan de set-up. In de sprint kwalificatie van gisteren wist Albon geen sterk resultaat neer te zetten en viel hij af in SQ1 na een spin.