Dag 2 in Austin: Red Bull terug aan de top?

Gisteren werden op het Circuit of the Americas de sprintrace en de gewone kwalificatie verreden. Het waren sessies bomvol met opvallende momenten. Eén ding viel op: Max Verstappen is weer terug aan de top. De Red Bull-bolide lijkt hem weer als een schoen te passen.

Maandenlang wist Verstappen helemaal niets te winnen. De Nederlander moest de schade beperken en moest toezien hoe de concurrentie steeds dichterbij wist te komen. McLaren haalde Red Bull zelfs in in het constructeurskampioenschap. Red Bull-adviseur Helmut Marko riep wekenlang dat ze de schade moesten beperken tot Austin. Hier in het Texaanse landschap zou Red Bull een belangrijk updatepakket introduceren.

Veel mensen waren verrast toen bleek dat Red Bull slechts twee nieuwe onderdelen op de RB20 had geschroefd. De aandacht ging vooral uit naar het bib-systeem, dat volgens Christian Horner al zeker drie jaar op de auto zit. Na een dag vol controverse waaide deze rel echter ook weer over. De aandacht verschoof al snel naar Verstappen, want hij leek weer ouderwets oppermachtig te zijn.

Moppen tappen

Verstappen pakte op vrijdag al de pole position voor de sprintrace, en in die sprint maakte hij geen enkele fout. Bij de start reed hij makkelijk weg bij de rest van het veld, en pakte hij de zege. Het was een enorm opluchting voor iedereen in een Red Bull-shirtje. Verstappen maakte daarnaast ook een andere indruk dan in de voorgaande weken. De cynische en chagrijnige Verstappen had plaatsgemaakt voor de ouderwets grappende Verstappen.

Toen interviewer van dienst Günther Steiner hem vroeg waarom hij zo goed is in sprintraces, antwoordde Verstappen dat dit komt door het feit dat hij ze stom vindt. Een schaterlach volgde, en in de persconferentie gaf Verstappen ook ineens weer antwoorden. Ook dit deed hij weer met een grapje af. De rust leek wedergekeerd bij Red Bull, en de tweede tijd in de kwalificatie zorgde ook niet voor mentale donderwolkjes.

De stad in!

Verstappen maakte zich niet druk om de crash van George Russell waardoor hij zich niet meer kon verbeteren. De Nederlander wilde er ook niet over babbelen, het hoorde er simpelweg bij. Het interview met Viaplay draaide dan ook uit op een soort comedyshow. Verstappen wist dat half Nederland al lag te slapen, en hij adviseerde de analisten in de studio om iets leuks te doen. Hij riep ze op om lekker de stad in te gaan. De lach op zijn gezicht was groot, en dat is voor zijn concurrenten niet bepaald een goed teken. Verstappen en Red Bull lijken terug te zijn aan de top, maar is dat wel zo? Pas in de Grand Prix krijgt de wereld daar een antwoord op.