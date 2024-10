FIA bevestigt gridstraf Guanyu Zhou

Guanyu Zhou heeft een gridstraf van vijf plaatsen gekregen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Chinees wordt bestraft, omdat hij dit weekend zijn vierde energy store aanspreekt, en deze valt niet binnen de pool.

Sauber-coureur Guanyu Zhou kende een rampzalige vrijdag in Austin. De Chinees moest tijdens de eerste en enige vrije training van het weekend vroegtijdig binnenkomen vanwege motorproblemen, eindigde de sprintkwalificatie op de laatste plaats en heeft nu ook nog een gridstraf van vijf plaatsen ontvangen. Zijn team heeft namelijk een nieuwe energy store in zijn C44 gemonteerd, en deze valt niet binnen de toegestane pool.

Elke coureur mag twee energy stores per jaar gebruiken zonder een straf te krijgen, maar voor Zhou is het al zijn vierde exemplaar. Hij sprak in Bakoe eerder dit jaar al zijn derde energy store aan, toen ontving de Chinees daarvoor een gridstraf van tien plaatsen. Omdat het de tweede keer dit jaar is dat hij een energy store van buiten de toegestane pool aanspreekt, ontvangt hij in Austin 'slechts' een gridstraf van vijf plaatsen.

Hij is echter niet de enige coureur met een gridstraf dit weekend. Liam Lawson, die vanaf dit weekend de vervanger is van de weggestuurde Daniel Ricciardo, ontving een gridstraf van 60 plaatsen, nadat hij zijn hele motor wisselde.