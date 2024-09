Zhou wisselt motoronderdelen en krijgt gridstraf in Bakoe

Guanyu Zhou krijgt een gridstraf van twintig plaatsen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Chinees krijgt zowel een nieuwe energy store als een verse control electronics.

Sauber-coureur Guanyu Zhou zal de race op het Bakoe City Circuit gaan aanvangen vanaf de laatste plaats. Er zijn namelijk meerdere motoronderdelen in de bolide van de Chinees vervangen. De FIA bevestigde dat er een nieuwe energy store in Zhou's C44 is gemonteerd. Van dit onderdeel mag een coureur er per seizoen twee gebruiken zonder een straf te krijgen. De 25-jarige coureur spreekt dit weekend echter al zijn derde energy store aan en ontvangt hiervoor een penalty van tien plaatsen.

Daarnaast is er ook een nieuwe control electronics in de C44 van de Chinees geïnstalleerd. Hij maakt zodoende gebruik van zijn derde versie van dit onderdeel en die valt niet binnen de pool. Een coureur mag namelijk slechts twee control electronics gebruiken in een seizoen zonder straf. Zijn derde komt hem nu op tien plaatsen straf te staan, wat zijn totaal op twintig plaatsen gridstraf brengt.

Mocht Zhou in de toekomst een vierde versie van beide onderdelen moeten gebruiken, zal hij 'slechts' een straf van vijf plaatsen per onderdeel krijgen. Maar omdat het in Bakoe de eerste keer is dat hij de onderdelen van buiten zijn pool aanspreekt, krijgt hij nu nog tien plekken per nieuw onderdeel.