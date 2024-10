Perez wilde bij Red Bull blijven: "Twee kansen om van team te wisselen"

Sergio Perez verlengde eerder dit jaar zijn contract bij Red Bull Racing. Zijn positie staat nog altijd onder druk, maar Perez wil deze uitdaging graag aangaan. De Mexicaan stelt dat hij twee aanbiedingen van andere teams heeft afgeslagen, omdat hij de laatste fase van zijn loopbaan aan de top wil doorbrengen.

Perez rijdt sinds 2021 voor het team van Red Bull Racing. In zijn eerste jaren bij de Oostenrijkse renstal was hij zeer belangrijk, maar in de afgelopen anderhalf jaar presteert hij zeer wisselvallig. Toch kreeg hij begin dit jaar contractverlenging bij Red Bull, maar dat wil niet zeggen dat hij zekerheid heeft voor 2025. Zijn inconsistente resultaten zorgen ervoor dat er twijfels bestaan over zijn toekomst bij het team.

Perez wil heel graag deze periode in dienst van Red Bull tot een goed einde gaan brengen. Hij koos er dit jaar bewust voor om zijn contract te verlengen, zo legt hij uit in een interview met GQ Sports: "Ik had een kans, twee kansen, om van team te veranderen. Toen ik ernaar keek, dacht ik: 'Ik houd echt van de uitdaging die ik bij Red Bull heb.' Het is een enorme uitdaging om de teamgenoot van Max te zijn. Het is een uitdaging die je eigenlijk voor alles traint. Dus ik zei: 'Ik wil mijn laatste deel van mijn loopbaan aan de top doorbrengen, aan de absolute top, waar de druk er vol op ligt.'"