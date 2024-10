Verstappen kritisch op Ricciardo-exit

Het Formule 1-circus is dit weekend aanwezig in Austin voor de Amerikaanse Grand Prix. De populaire Daniel Ricciardo is niet aanwezig, aangezien hij door Red Bull aan de kant is geschoven. Max Verstappen is van mening dat dit op een nettere manier had mogen gebeuren.

Ricciardo werd na de Grand Prix van Singapore aan de kant geschoven door VCARB. Bij Red Bulls zusterteam werd hij vervangen door Liam Lawson. Ricciardo reageerde in Singapore zeer emotioneel, terwijl er op dat moment nog geen officieel statement naar buiten was gekomen over zijn vertrek. Dit zorgde voor kritiek, want veel fans vonden dat Red Bull op een respectvollere manier had moeten omgaan met Ricciardo.

Niet alleen de fans hebben deze mening over de exit van Ricciardo, ook Max Verstappen denkt er zo over. De Red Bull-coureur besprak in Austin de exit van Ricciardo met de internationale media: "Het was voor mij vrij duidelijk dat hij daar zijn laatste race reed, maar ook voor hem. In mijn ogen had het één en ander anders aangepakt kunnen worden. Hij wist dat het er voor hem op zat, maar hij kon dat niet zo zeggen, en dat is best jammer. Hij heeft veel voor iedereen gedaan. Hij heeft races gewonnen. Hij heeft geweldige races gereden. Ik denk dat hij een mooier afscheid had verdiend."